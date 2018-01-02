02.01.2018 | 11:05

В среду, 3 января, в 10:00 во дворце водного спорта «Сура» в Пензе пройдет «Семейная эстафета», участие в которой примут мамы, папы, бабушки, дедушки и дети от 6 до 13 лет.

К соревнованиям допустят команды, подавшие заявки до 27 декабря 2017 года. Участие для них будет бесплатным.

«В призовом фонде разыгрываются абонементы для посещения плавательного бассейна ДВС «Сура», - сообщил ИА «ПензаИнформ» ответственный за взаимодействие со СМИ от регионального министерства физкультуры и спорта Александр Еременко.

Участникам эстафеты предстоит преодолеть дистанцию 25 метров вольным стилем. Победителей определят в двух номинациях: среди команд из трех человек (двое взрослых разного пола плюс ребенок) и из двух (взрослый плюс ребенок).

В январе 2017 года в семейной эстафете по плаванию приняли участие более 100 пензенцев.

Бассейн в ДВС «Сура» со 2 по 8 января будет работать с 7:00 до 22:00. С графиком работы других спортивных объектов Пензы в новогодние праздники можно ознакомиться здесь.