Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 янв 2017|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Спорт | Более 100 пензенцев участвовали в семейной эстафете по плаванию

04.01.2017|15:30
Печать

Забавная семейная эстафета «Все вместе - душа на месте» собрала во дворце водного спорта «Сура» более 100 участников.

«Мы решили в рождественские каникулы, когда свободны и родители, и дети, объединить их. Семейные эстафеты в это время мы проводим уже не первый год», - рассказала директор областной СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова.

Члены семьи Красильниковых - большие поклонники здорового образа жизни. Все вместе плавают, бегают, катаются летом на велосипеде, зимой на коньках и лыжах. В веселых соревнованиях они принимали участие уже не в первый раз.

«Мы тренируемся, настраиваемся, всегда надеемся попасть в тройку лидеров. Но все-таки главное - участие и командный дух», - отметила участница соревнований Анна Красильникова.

В этих состязаниях не было проигравших. Главный приз - крепкая, счастливая, сплоченная семья - достался всем.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!