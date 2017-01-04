04.01.2017 | 15:30

Забавная семейная эстафета «Все вместе - душа на месте» собрала во дворце водного спорта «Сура» более 100 участников.

«Мы решили в рождественские каникулы, когда свободны и родители, и дети, объединить их. Семейные эстафеты в это время мы проводим уже не первый год», - рассказала директор областной СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова.

Члены семьи Красильниковых - большие поклонники здорового образа жизни. Все вместе плавают, бегают, катаются летом на велосипеде, зимой на коньках и лыжах. В веселых соревнованиях они принимали участие уже не в первый раз.

«Мы тренируемся, настраиваемся, всегда надеемся попасть в тройку лидеров. Но все-таки главное - участие и командный дух», - отметила участница соревнований Анна Красильникова.

В этих состязаниях не было проигравших. Главный приз - крепкая, счастливая, сплоченная семья - достался всем.