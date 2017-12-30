30.12.2017 | 13:46

Министерство физкультуры и спорта Пензенской области опубликовало график работы спортивных объектов Пензы в новогодние праздники.

Теннисный центр «Виктория» 31 декабря 2017 года будет работать с 7:00 до 17:00, 1 января 2018-го - с 12:00 до 22:00, 2, 5, 6, 7 и 8 января - с 7:00 до 22:00. 3 и 4 января в центре пройдет Рождественский теннисный турнир среди ветеранов.

Во дворце спорта «Буртасы» плавательный бассейн 31 декабря работает с 7:00 до 20:00, 1 января - с 12:00 до 21:00, со 2 по 8 января - с 7:00 до 22:00. Фитнес-центр в «Буртасах» будет работать 2 и 3 января с 12:00 до 18:00, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00, 6, 7 и 8 января - с 8:00 до 23:00.

Сеансы массового катания в СЗК «Дизель-Арена» 1 января начнутся в 15:00 и 16:00; 2 и 3 января - в 12:00, 13:15, 14:30 и 15:45; 4, 5 и 6 января - в 14:15, 15:30 и 16:45; 8 января - в 15:30 и 16:45.

С 4 по 8 января 2018 года в СЗК «Дизель-Арена» будут проходить зональные соревнования по хоккею ПФО 2007 г. р. Матчи состоятся с 10:00 до 14:00.

Во дворце спорта «Олимпийский» 6 января в 10:00 стартует праздничная эстафета. 7 января посетители бассейна, оплачивающие сеанс наличными, получат 50-процентную скидку. В акции не участвуют льготные категории граждан. 8 января в 10:00, 18:30 и 19:30 пройдет бесплатное занятие с посетителями «Новогодняя перезагрузка - фитнес-марафон».

В спорткомплексе «Первомайский» 5 января в 17:00 и 18:00 пройдут открытые уроки по хореографии в стилях классический танец и народный танец. Также 5 и 6 января состоится рождественский турнир по регби среди юношеских команд. Начало в 9:00.

Во дворце единоборств «Воейков» пройдут рождественские каникулы по эстетической гимнастике. 4 и 5 января акция состоится с 10:00 до 12:00, 6, 8 и 9 января - с 12:30 до 14:00. Кроме того, 4 января в 10:00 начнется кардиотренировка «Ударим по калориям», а 5 января в 11:00 состоится спортивный праздник «Фитнес-марафон» в тренажерном зале и фитнес-зале для всех желающих от 14 лет с бесплатным посещением.

В ФОКе «Дельфин» плавательный бассейн работает 31 декабря с 7:00 до 20:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 по 8 января - с 7:00 до 22:00.

Бассейн во дворце водного спорта «Сура» будет работать 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января - с 10:00 до 22:00, со 2 по 8 января - с 7:00 до 22:00.

В училище олимпийского резерва Пензенской области легкоатлетический манеж и бассейн 31 декабря работают с 8:00 до 16:00. 1 января работает лишь бассейн - он будет открыт с 13:00 до 22:00. Со 2 января манеж будет действовать с 8:00 до 20:00, бассейн - с 8:00 до 22:00 (кроме 8 января - с 13:00 до 22:00).

ФОК «Звезда» будет работать с 1 по 8 января с 9:00 до 21:00.