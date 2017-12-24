24.12.2017 | 13:07

К 25 декабря Пенза будет полностью украшена для празднования Нового года. Сейчас в нескольких районах завершаются последние работы по реализации концепции управления градостроительства и архитектуры администрации города.

Мэр Виктор Кувайцев проверил, как выполняются его поручения, в воскресенье, 24 декабря.

На Свердловском мосту специалисты уже сделали подсветку воды и теперь монтируют иллюминацию в виде российского триколора на опорах контактной сети. Такое же украшение сделают на путепроводе, который соединяет улицу 8-го Марта с проспектом Строителей.

«Основные работы по оформлению Пензы к Новому году завершены. Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам», - распорядился глава городской администрации.

Главная новогодняя елка в этом году расположилась на площади Ленина, там же открылся домик Деда Мороза, работает каток и прокат коньков, установлена инсталляция «2018».