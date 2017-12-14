14.12.2017 | 14:40

В четверг, 14 декабря, на площади Ленина завершили монтаж инсталляции «2018». Объемные цифры стоят со стороны улицы Московской. Самая большая из них – «ноль» - достигает четырех метров в высоту.

Новую цифру – «восьмерку» - изготовили в СМУП «Пензалифт» и МКУ «Рекламная служба города Пензы».

«Все цифры выполнены с использованием новейших технологий в области световой инсталляции и городской подсветки, а также с учетом антивандальной защиты и обеспечения мер безопасности горожан, желающих запечатлеть себя и своих друзей на фоне необычного украшения городского ландшафта», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Композиция «2017» стояла на Юбилейной площади около здания филармонии. В этот раз украшение решили установить рядом с главной елкой города.

Инсталляцию вместе с елкой будут зажигать с наступлением темноты. За новогодними объектами следят с помощью видеокамер.