Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|05:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Общество | В Пензе состоялось торжественное открытие Дома Деда Мороза

23.12.2017|18:00
Печать

На площади Ленина пензенцы и гости города собрались в ожидании чуда - открытия Дома Деда Мороза. Самые маленькие с нетерпением готовятся сообщить ему о своих скромных желаниях.

«Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне три куклы», - рассказала юная пензячка.

Другие, увидев в толпе сказочного дедушку, поспешили пожаловаться на холодную погоду.

Тем временем вокруг пока еще не засверкавшей яркими огнями новогодней елки дети и взрослые участвовали в конкурсах и зимних забавах. И вот настал исторический момент.

«Теперь здесь, у главной елки, Дедушки Морозы нашего города будут проводить праздники каждый день: по будням - в 17 часов, по выходным - в 13 часов. Мы ждем всех пензенцев!» - пригласил волшебник.

После того, как Дом Деда Мороза впервые в Пензе распахнул свои двери, сказочные волшебники, направив посохи на главную елку Пензы, дали старт новогодним торжествам.

0
0
0
0
 
Гость|23.12.2017 20:39|

Почему дед и мороз с больших букв?

Гость|23.12.2017 20:45|

паходу на Лермонтовой опять вайфай забыли запаролить))))

Гость|23.12.2017 20:50|

penzainform.ru писал(a):

у главной елки
Да нет там ни какой ёлки, там породия.

Гость|24.12.2017 00:15|

Гость писал(a):

Гость|23.12.2017 20:45|

паходу на Лермонтовой опять вайфай

для тебя вафли скорее на залупиной а не лермонтовой

Гость|24.12.2017 00:33|

Опять семинаричта торкнуло?

Гость|24.12.2017 01:16|

Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так https://tiny.ee/hidenomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!

Гость|24.12.2017 01:31|

Слышали что с нового года резко вырастут цены за штpaфы ГИБДД? Я то вообще не парюсь, поскольку уже 2 месяца не получаю штpафов, так как поставил себе это http://l.ly/uIE Оно ослепляет камеры и номер не фиксируется, и, самое главное, 100% законно, потому что вид номера не меняется!

Гость|24.12.2017 02:36|

Гость писал(a):

Законно ли не платить штрaфы?
живешь не по законам, но требуешь справедливости? а не абуел ли ты?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!