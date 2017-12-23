23.12.2017 | 18:00

На площади Ленина пензенцы и гости города собрались в ожидании чуда - открытия Дома Деда Мороза. Самые маленькие с нетерпением готовятся сообщить ему о своих скромных желаниях.

«Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне три куклы», - рассказала юная пензячка.

Другие, увидев в толпе сказочного дедушку, поспешили пожаловаться на холодную погоду.

Тем временем вокруг пока еще не засверкавшей яркими огнями новогодней елки дети и взрослые участвовали в конкурсах и зимних забавах. И вот настал исторический момент.

«Теперь здесь, у главной елки, Дедушки Морозы нашего города будут проводить праздники каждый день: по будням - в 17 часов, по выходным - в 13 часов. Мы ждем всех пензенцев!» - пригласил волшебник.

После того, как Дом Деда Мороза впервые в Пензе распахнул свои двери, сказочные волшебники, направив посохи на главную елку Пензы, дали старт новогодним торжествам.