27.11.2017 | 10:31

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на систему работы с дорожными организациями и компаниями, выработанную в 2017 году.

«Надо, чтобы они закупили весь необходимый материал и подготовили технику с января по март, чтобы в апреле мы уже вошли в конкурсные процедуры и в мае приступили к ремонту дорог», - уточнил губернатор.

Также глава региона рассказал о том, что обратился к министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову с просьбой о помощи в ремонте Бакунинского и Бригадирского мостов.

«Последний особенно важен: мы там планируем расширение дороги. Бригадирский мост по принципу горлышка бутылки сдерживает там движение. Нам нужно еще раз выехать на место, обсудить возможности прокола под мостом или возведения путепровода и выбрать лучший вариант», - подчеркнул губернатор.

Проект реконструкции дороги от Гидростроя до Кривозерья предусматривает устройство эстакады, расширение магистрали до четырех полос, создание тротуаров, велосипедной дорожки, заездных карманов для общественного транспорта и сети освещения.