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Общество | Губернатор поручил еще раз проработать варианты ремонта Бригадирского моста

27.11.2017|10:31
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на систему работы с дорожными организациями и компаниями, выработанную в 2017 году.

«Надо, чтобы они закупили весь необходимый материал и подготовили технику с января по март, чтобы в апреле мы уже вошли в конкурсные процедуры и в мае приступили к ремонту дорог», - уточнил губернатор.

Также глава региона рассказал о том, что обратился к министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову с просьбой о помощи в ремонте Бакунинского и Бригадирского мостов.

«Последний особенно важен: мы там планируем расширение дороги. Бригадирский мост по принципу горлышка бутылки сдерживает там движение. Нам нужно еще раз выехать на место, обсудить возможности прокола под мостом или возведения путепровода и выбрать лучший вариант», - подчеркнул губернатор.

Проект реконструкции дороги от Гидростроя до Кривозерья предусматривает устройство эстакады, расширение магистрали до четырех полос, создание тротуаров, велосипедной дорожки, заездных карманов для общественного транспорта и сети освещения.

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Гость|27.11.2017 10:57|

Поручений правильных очень много, а реальных дел практически НЕТ!

Гость|27.11.2017 11:22|

Прокопать гораздо быстрее и дешевле.

Гость|27.11.2017 11:31|

опять поговорят и забудут, как забыли достроить мост БУХЛО и забыли про южный объезд города.

Гость|27.11.2017 11:53|

Гость писал(a):

Прокопать гораздо быстрее и дешевле.
Быстрее, но нужно отводить как то воду, а это ливневка, которая будет забиваться

Гость|27.11.2017 12:05|

конкурс в мае? материалы закупили в январе? ; месяц сосать лапу у медведя?

Гость|27.11.2017 12:12|

там ездить стало невозможно. пробки по-хлеще чем в центре. решайте уже скорее!!!

Имя: Гость
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