30.11.2017 | 17:10

В Пензе депутат городской думы Олег Шаляпин высказался против идеи перенести стелу «Слава героям» с Соборной площади. Он заявил, что принимать решение на основе мнения властей нельзя.

«Необходимо провести опрос жителей Сурского края, причем не только Пензы, но и районов области», - отметил он.

Судьба стелы пока не решена. В ближайшее время должны пройти публичные слушания, на которых смогут высказаться все заинтересованные лица. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

О планах перенести стелу в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы Иван Белозерцев сообщил 12 октября. Тогда губернатор мотивировал инициативу тем, что к стеле редко подходят люди из-за неудачного расположения. Однако при этом глава региона указал на необходимость гражданских слушаний перед принятием конкретных мер.

Представители ветеранских организаций эту идею одобрили.