В Пензе депутат городской думы Олег Шаляпин высказался против идеи перенести стелу «Слава героям» с Соборной площади. Он заявил, что принимать решение на основе мнения властей нельзя.
«Необходимо провести опрос жителей Сурского края, причем не только Пензы, но и районов области», - отметил он.
Судьба стелы пока не решена. В ближайшее время должны пройти публичные слушания, на которых смогут высказаться все заинтересованные лица. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.
О планах перенести стелу в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы Иван Белозерцев сообщил 12 октября. Тогда губернатор мотивировал инициативу тем, что к стеле редко подходят люди из-за неудачного расположения. Однако при этом глава региона указал на необходимость гражданских слушаний перед принятием конкретных мер.
Представители ветеранских организаций эту идею одобрили.
penzainform.ru писал(a):
Вот именно наше мнение самое главное, это за нас отдали свою жизнь люди в боях с лютым врагом. ПОЖЕРТВОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ НАШЕЙ. Это достойно вечной памяти. Нельзя переносить стелу, это вандализм по отношению к памяти героев.