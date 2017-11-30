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Общество | Депутат гордумы выступил против переноса стелы «Слава героям»

30.11.2017|17:10
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В Пензе депутат городской думы Олег Шаляпин высказался против идеи перенести стелу «Слава героям» с Соборной площади. Он заявил, что принимать решение на основе мнения властей нельзя.

«Необходимо провести опрос жителей Сурского края, причем не только Пензы, но и районов области», - отметил он.

Судьба стелы пока не решена. В ближайшее время должны пройти публичные слушания, на которых смогут высказаться все заинтересованные лица. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

О планах перенести стелу в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы Иван Белозерцев сообщил 12 октября. Тогда губернатор мотивировал инициативу тем, что к стеле редко подходят люди из-за неудачного расположения. Однако при этом глава региона указал на необходимость гражданских слушаний перед принятием конкретных мер.

Представители ветеранских организаций эту идею одобрили.

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Гость|30.11.2017 18:09|

penzainform.ru писал(a):

«Необходимо провести опрос жителей Сурского края, причем не только Пензы, но и районов области», - отметил он.

Вот именно наше мнение самое главное, это за нас отдали свою жизнь люди в боях с лютым врагом. ПОЖЕРТВОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ НАШЕЙ. Это достойно вечной памяти. Нельзя переносить стелу, это вандализм по отношению к памяти героев.

Гость|30.11.2017 18:12|

А почему людей про переименование Советской площади тогда никто не спросил?!

Гость|30.11.2017 18:14|

penzainform.ru писал(a):

убернатор мотивировал инициативу тем, что к стеле редко подходят люди
Он что наблюдал?

Гость|30.11.2017 18:19|

Никто к ней не подходит. В том числе и те, кто возражает против переноса. Народ или проходит мимо или бухает в ближайших барах. Если стелу оставить на месте, то ее надо реконструировать. Сейчас она в ужасном состоянии. Но можно и перенести подальше от кабаков, например, через 300 метров, где братские могилы красногвардейцев. Пусть там будет зона для памяти, подальше от зоны отдыха. А лучше сделать где-то в одном месте большой Парк Победы, как в Саратове на Соколовой горе. Вот тогда туда будут приходить люди. И не затем, чтобы пива попить. А то в Пензе вся военная техника разбросана по всему городу, в результате ее везде понемногу.

Гость|30.11.2017 18:21|

У попов как кость в горле этот мемориал, им там видится Алексе́й Миха́йлович Тиша́йший и всё чтоб было тихо.

Гость|30.11.2017 18:24|

Гость писал(a):

можно и перенести подальше от кабаков, например, через 300 метров,
Перенести надо не кабаки, а поповские заведения ближе к кладбищу.

Гость|30.11.2017 18:25|

Она давно уже мхом заросла и стала приютом для случайных прохожих. Как это у депутата не просветлело?

Гость|30.11.2017 18:29|

Киржанжакова пора переспросить, он марионетка или герой?

Вот тут на вскрытии письма потомках в папахе подполковника был - это соответствует его званию? Где его честь офицера, подскажите соседи долгожителю, на что он совесть продал.?

Гость|30.11.2017 18:30|

penzainform.ru писал(a):

с Соборной площади.

Интересно когда стали строить церковь на площади почему не учли того что место уже занято. Надо было подыскать другое, за городом много пустырей пригодных для строительства. В данное время на флагштоке областного дома правительства вывешен церковный атрибут с изображением их внутри церковный персонаж в нарушении Конституции РФ. Теперь помешала стела это ползучее поползновение на право граждан увековечивать память своих героев. Агрессивный клерикализм уже диктует свои правила. Средневековье не только стучится к нам в светскую жизнь, оно уже ломится напролом. Прав Александр Глебович Невзоров: - Вы сказали, что получение Церковью «бонуса от государства» опасно, так как на эти средства она может снова «купить спички». Что Вы имели в виду?

- Когда я говорю, что очень опасно оказывать Церкви серьезную финансовую помощь, я имею в виду, что не надо провоцировать их употреблять те методы, которые они, в принципе, употребляют. Мы видим агрессию. Мы видим священника в студии, который орет «Прикуси язык!». Мы видим православного Николая Бурляева, который называет меня Сашенькой, читает мне стихи, а проиграв дебаты, бежит строчить донос в прокуратуру. Знаете, у меня нет никаких оснований полагать, что церковники всерьез изменились с XIV века, когда они жгли и выкалывали глаза. Вспомним, как совсем недавно они устроили показательный процесс над московскими художниками, которые удачно или неудачно, не знаю, нарисовали то, что им хотелось нарисовать. Мы видим, как запрещается к постановке опера «Сказ о попе и его работнике Балде». Мы наблюдаем, как замалчивается юбилей Льва Николаевича Толстого, который когда-то был предан анафеме. Мы видим, как по обвинению в бесовщине закрывается музей Бабы-яги в Вологодской области. И когда у такой агрессивной структуры, какой является Церковь, появляются финансовые возможности, появляется и серьезная возможность влиять на социальную жизнь. На самом деле им нужно увеличить производственные мощности по производству благодати и сопутствующих ей аксессуаров (назовем их «магическими»). Это нормальный бизнес.

Гость|30.11.2017 18:32|

Гость писал(a):

Она давно уже мхом заросла
Реконструировать и оставить. Пусть попы уважают хотя бы кто их защищал в ВОв, совсем тронулись с Николаем кровавым.

Гость|30.11.2017 18:37|

Гость писал(a):

Она давно уже мхом заросла и стала приютом для случайных прохожих. Как это у депутата не просветлело?

Так надо мох почистить отремонтировать поправить всего дел то. Вы что то не кричите , что денег немеряно вбухали в никому не нужное строительство. и место там не только мхом, а там давно лес-парк рос.

Гость|30.11.2017 18:42|

Поиграли, в крестики пока Ельцин разрешил, и хватит, пора науку, технику и производство развивать. Как сказал наш Белинский В.Г.: "Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение".

Гость|30.11.2017 18:42|

Гость писал(a):

Если стелу оставить на месте, то ее надо реконструировать.

Надо площадь реконструировать и убрать все что там понастроили. Стелу не трогать, проклинаю памятью героев того кто прикоснется или примет решение.

Гость|30.11.2017 18:47|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
убернатор мотивировал инициативу тем, что к стеле редко подходят люди
Он что наблюдал?
Считал.

Гость|30.11.2017 18:49|

Гость писал(a):

Киржанжакова пора переспросить, он марионетка или герой?

Вот тут на вскрытии письма потомках в папахе подполковника был - это соответствует его званию? Где его честь офицера, подскажите соседи долгожителю, на что он совесть продал.?

Херканаджев

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