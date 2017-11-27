27.11.2017 | 10:52

Одной из тем оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября, стал снос ветхих домов.

«Город работает недостаточно. Едешь по улице Суворова к центру города и видишь поваленные дома, крыши, заборы. Аварийные дома должны сноситься, нужно освобождать эти площадки. Они уже примелькались, едем - и вроде как ничего. А я повез министра Соколова с полпредом, стал смотреть более пристально и увидел много недостатков и нерешенных проблем», - высказал свою точку зрения губернатор.

Он потребовал создать рабочую группу по сносу расселенных домов.

«Здесь Пенза недорабатывает. Центр города надо активнее освобождать. Если нужно заложить средства - закладывайте. Особенно это касается спорных домов, по которым длительное время идут суды. Нужно провести совещание, оказать городу помощь», - обратился глава региона к подчиненным.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил, что администрация проводит работу по фиксации подобных строений.

«Подготовлен перечень таких домов, находящихся на красной линии, это 61 здание. Первая группа - 44 дома, которые подлежат сносу, - вошла в программу расселению и в план по сносу на 2018 год. Два из них, № 48/22 на Красной и № 72 на Суворова, уже снесены», - доложил мэр.

Вторая группа - 15 домов на улицах Володарского, Красной и других - подлежит ремонту за счет собственников.

В третьей группе два дома - памятники культурного наследия. Один из них - № 2/20 на углу улиц Калинина и Замойского. По словам Виктора Кувайцева, в нем одна квартира находится в собственности у граждан, которые не дают согласия на ремонт.

«В каждом из ветхих домов пытаются выкупить долю и что-то выгадать», - посетовал мэр.

Второй дом - № 62 на улице Красной. Здание передано на баланс медицинского колледжа, который изыскивает возможность ремонта фасада.