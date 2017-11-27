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Общество | Мэр Пензы перечислил ветхие дома, расположенные на красной линии

27.11.2017|10:52
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Одной из тем оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября, стал снос ветхих домов.

«Город работает недостаточно. Едешь по улице Суворова к центру города и видишь поваленные дома, крыши, заборы. Аварийные дома должны сноситься, нужно освобождать эти площадки. Они уже примелькались, едем - и вроде как ничего. А я повез министра Соколова с полпредом, стал смотреть более пристально и увидел много недостатков и нерешенных проблем», - высказал свою точку зрения губернатор.

Он потребовал создать рабочую группу по сносу расселенных домов.

«Здесь Пенза недорабатывает. Центр города надо активнее освобождать. Если нужно заложить средства - закладывайте. Особенно это касается спорных домов, по которым длительное время идут суды. Нужно провести совещание, оказать городу помощь», - обратился глава региона к подчиненным.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил, что администрация проводит работу по фиксации подобных строений.

«Подготовлен перечень таких домов, находящихся на красной линии, это 61 здание. Первая группа - 44 дома, которые подлежат сносу, - вошла в программу расселению и в план по сносу на 2018 год. Два из них, № 48/22 на Красной и № 72 на Суворова, уже снесены», - доложил мэр.

Вторая группа - 15 домов на улицах Володарского, Красной и других - подлежит ремонту за счет собственников.

В третьей группе два дома - памятники культурного наследия. Один из них - № 2/20 на углу улиц Калинина и Замойского. По словам Виктора Кувайцева, в нем одна квартира находится в собственности у граждан, которые не дают согласия на ремонт.

«В каждом из ветхих домов пытаются выкупить долю и что-то выгадать», - посетовал мэр.

Второй дом - № 62 на улице Красной. Здание передано на баланс медицинского колледжа, который изыскивает возможность ремонта фасада.

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Гость|27.11.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

Особенно это касается спорных домов, по которым длительное время идут суды. Нужно провести совещание, оказать городу помощь
Керосин?

Гость|27.11.2017 11:17|

penzainform.ru писал(a):

А я повез министра Соколова с полпредом, стал смотреть более пристально и увидел много недостатков и нерешенных проблем», - высказал свою точку зрения губернатор.
Доктора оказывается приезжали? Окулисты-офтальмологи?

Гость|27.11.2017 11:18|

Снести то снесут, вопрос в другом-как застраивать будут? Пенза за 20 лет выглядит полной ж»»» по застройке, особенно центр. Город без лица. Потомки проклинать будут за то, что такой хаос по архитектуре в городе

Гость|27.11.2017 11:19|

penzainform.ru писал(a):

«В каждом из ветхих домов пытаются выкупить долю и что-то выгадать», - посетовал мэр.
От засранцы какие, так и норовят урвать кусок от уже поделенного пирога!

Гость|27.11.2017 11:41|

ВСЕХ В ЗАРЮ...

Гость|27.11.2017 11:44|

Гость писал(a):

Гость|27.11.2017 11:18|

Снести то снесут, вопрос в другом-как застраивать будут? Пенза за 20 лет выглядит полной ж»»» по застройке, особенно центр. Город без лица. Потомки проклинать будут за то, что такой хаос по архитектуре в городе

Да уж.. Некогда красивый город превратили в клоаку. Часто бываю в командировках в Оренбурге, Н.Новгороде, Краснодаре, Липецке.. Да много где... Пенза не идет ни в какое сравнение. А какие фонтаны в Липецке!!! А Оренбург.. Сохранен весь исторический центр, многоэтажная застройка ведется только по окраинам. А дома какие строят..красота, глаз не отведешь. Город всегда освещен, здания подсвечиваются, чистота.. Теперь Пенза.. Обелзщие дома на проспекте Победы и Строителей. Если и покрашены фасады, то в цвет засохшего говна или по мородовски аляписто. Застройка..ну это вообще слов нет. Родственники, первое время приезжая в гости всегда спрашивали "а зачем вам нужно в городе столько аптек и парикмахерских?" На каждом шагу, к месту и ни к месту. Торчащие среди малоэтажных развалюх многоэтажки. Тут и там. Как коровье стадо прошло и понасрало. Теперь новая фишка..автомойки на каждом углу..Ну да, это к месту..с такой сранью на улицах города они ох как нужны

Гость|27.11.2017 11:44|

да уж Пенза как мордовский сарафан: стоят многоэтажки и рядом особняки и ветхие лачуги. Такое впечатление, что нет единого плана застройки. кто где урвал, там и строит. Скоро среди многоэтажных домов будут стоять особняки Великих

Гость|27.11.2017 11:45|

какие не сознательные горожане у нас так и наровят обмануть беззащитных наивных чиновников .

Гость|27.11.2017 11:47|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
А я повез министра Соколова с полпредом, стал смотреть более пристально и увидел много недостатков и нерешенных проблем», - высказал свою точку зрения губернатор.
Доктора оказывается приезжали? Окулисты-офтальмологи?
Вию подняли веки.

Гость|27.11.2017 11:50|

ТО ЧТО ТВОРИТСЯ С ЗЕМЛЁЙ И ЗАСТРОЙКАМИ В ПЕНЗЕ УЖЕ ЗНАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР -ТОЛЬКО ТОЛКУ ЧТО ? ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА И КОРРУПЦИИ НЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ НЕТ !

Гость|27.11.2017 11:54|

Гость писал(a):

ТО ЧТО ТВОРИТСЯ С ЗЕМЛЁЙ И ЗАСТРОЙКАМИ В ПЕНЗЕ УЖЕ ЗНАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР -ТОЛЬКО ТОЛКУ ЧТО ? ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА И КОРРУПЦИИ НЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ НЕТ !
Гнать надо жуликов и воров!

Гость|27.11.2017 12:00|

penzainform.ru писал(a):

«В каждом из ветхих домов пытаются выкупить долю и что-то выгадать», - посетовал мэр.
Как кадастровая стоимость на Ударной 35 рушившегося здания могла быть 30 000 за метр квадратный.

(это выгодно для сбора налогов)

Как кадастровая стоимость земли на набережной могла упасть в ТРИ раза?

(это выгодно тем кто будет уводить средства на выкупе)

КОГДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА СУММА СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННАЯ НА ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СТРОЕНИЙ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПО ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2017-2018 ГОДА?

кто на этот раз уведёт 150 000 000 бюджетных средств?

Гость|27.11.2017 12:03|

Гость писал(a):

Гость|27.11.2017 11:50|

ТО ЧТО ТВОРИТСЯ С ЗЕМЛЁЙ И ЗАСТРОЙКАМИ В ПЕНЗЕ УЖЕ ЗНАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР -ТОЛЬКО ТОЛКУ ЧТО ? ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА И КОРРУПЦИИ НЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ НЕТ !

Потому что Пенза на хрен там, в центре. никому не нужна. Полностью дотационный регион. Ни промышленности, ни сельского хозяйства. Лесник в свое время все похерил. Одних заводов около сорока было. Да каких заводов!!! И где они? За успехи в с/х область орденом Ленина была награждена. И где сельское хозяйство??? А сейчас замполит, в жизни своей не руководивший даже бригадой, областью рулит. Вернее делает вид, что рулит. Олигархи местечковые управляют тут. Коррупция запредельная

Гость|27.11.2017 12:06|

Всем, кто поливает Пензу грязью! Что же вы живете здесь, гадите в городе нашем красивом и уютном. Вон отсюда!! В Липецк с фонтанами и т.д.На выход с вещами.

Гость|27.11.2017 12:09|

Есть такие люди в Пензе, свои деньги в благоустройство территорий вкладывают. Во это ПЕНЗЕНЦЫ!!!! А вы кто!!!

только что то сорвать, урвать!!!

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Имя: Гость
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