Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|19 ноя 2017|14:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Общество | В Пензе сносят аварийный дом № 48/22 на улице Красной

19.11.2017|14:28
Печать

В Пензе на улице Красной демонтируют аварийный дом № 48/22. Освободившийся земельный участок выставят на продажу, средства от которой пойдут в бюджет.

«Для обеспечения безопасности горожан и поддержания порядка в городе, его внешнего вида площадку после завершения демонтажа строения нужно оперативно очистить от строительного мусора, провести планировку территории и установить ограждение», – распорядился Виктор Кувайцев, который в воскресенье, 19 ноября, побывал на объекте.

Всего в 2017 году в Пензе планируют снести 57 многоквартирных домов. 45 из них уже нет, 10 находятся в работе - на них заключены договоры.

«Сейчас на Пушкина, 26, возле известного долгостроя – гостиницы «Интурист» - ведется демонтаж деревянного дома, а на улице ИТР, 6, осуществляется разбор кирпичной кладки аварийного здания», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!