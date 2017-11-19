19.11.2017 | 14:28

В Пензе на улице Красной демонтируют аварийный дом № 48/22. Освободившийся земельный участок выставят на продажу, средства от которой пойдут в бюджет.

«Для обеспечения безопасности горожан и поддержания порядка в городе, его внешнего вида площадку после завершения демонтажа строения нужно оперативно очистить от строительного мусора, провести планировку территории и установить ограждение», – распорядился Виктор Кувайцев, который в воскресенье, 19 ноября, побывал на объекте.

Всего в 2017 году в Пензе планируют снести 57 многоквартирных домов. 45 из них уже нет, 10 находятся в работе - на них заключены договоры.

«Сейчас на Пушкина, 26, возле известного долгостроя – гостиницы «Интурист» - ведется демонтаж деревянного дома, а на улице ИТР, 6, осуществляется разбор кирпичной кладки аварийного здания», - сообщили в пресс-службе городской администрации.