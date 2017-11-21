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Общество | В открытии Свердловского моста принял участие министр транспорта РФ

21.11.2017|17:41
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Стратегически важный объект, соединяющий две части города, Свердловский мост, обрел вторую жизнь. Этого события пензенцы ждали с конца 2016 года.

Переправа через Суру изначально была построена в 1967 году и за 50 лет существования порядком поизносилась. На реконструкцию сооружения было выделено 395 миллионов рублей федеральных средств, полученных за счет государственной системы «Платон», и почти 54 миллиона рублей из городской казны.

«Действительно, это праздник. И таких праздников в Пензенской области становится все больше. Пензенская область является лидером по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством и теми проектами, которые сегодня реализуются по поручению Президента Российской Федерации во всех регионах нашей страны», - отметил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Это большое событие для нашего города. Отличительной особенностью в развитии России последних лет, особенно в последние два-три года, является активное строительство дорог, ремонт мостов, тротуаров, создание комфортной среды», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В символическом открытии Свердловского моста принял участие и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Первой по обновленному объекту прошла колонна ретроавтомобилей и строительных грузовиков. Многотонные машины на мосту, по многолетней традиции, доказали качество проведенных работ.

Рады открытию Свердловского моста оказались не только автомобилисты.

«Теперь можно везде ходить, и в больницу туда и сюда. А то ведь вкружную везде ездили. А сейчас красота - хоть пешком, хоть на троллейбусе», - поделилась мнением пензячка.

«Людям будет удобно переходить с одной стороны на другую. Я думаю, это большая польза для всех наших жителей», - высказалась другая горожанка.

Автомобильный поток по Свердловскому мосту пошел сразу после того, как проезжую часть и тротуары освободили от праздничного реквизита.

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Гость|21.11.2017 19:03|

Не хило пол миллиарда рублей присвоили

Гость|21.11.2017 19:06|

Главное сюда в больницу туда в больницу.. Молодец бабка

Гость|21.11.2017 19:21|

а где же флаги Единой России? как так то?

Гость|21.11.2017 19:34|

Цирк для местного населения

Гость|21.11.2017 19:54|

Минутка нежности в суровых буднях нищей буртассии

Гость|21.11.2017 19:55|

Так и живём.

Имя: Гость
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