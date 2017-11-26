26.11.2017 | 13:02

Строительство школы на Шуисте ведется в рамках плана выполнения работ.

«Ежедневно на объекте трудятся более 100 человек, отставаний по графику нет», – заявил начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов в воскресенье, 26 ноября.

Сейчас специалисты кладут внутренние перегородки и заполняют проемы, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

К концу года должен быть готов каркас здания, а зимой – кровля, чтобы весной рабочие приступили к отделочным работам.

В школе детям обеспечат лучшие условия: у них будет собственное футбольное поле, беговые дорожки и универсальная игровая площадка.

19 ноября стало известно, что на парковке около учебного заведения оставить автомобили смогут посетители больницы № 4. Для них выделят дополнительные машино-места.