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Общество | В Пензе посетители больницы на Шуисте будут парковаться около новой школы

19.11.2017|13:46
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В Пензе посетители городской больницы № 4 смогут припарковаться возле новой школы, для них там сделают дополнительные машино-места. Соответствующее распоряжение отдал мэр города Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания в воскресенье, 19 ноября.

«Учитывая, что рядом с будущей школой находится городская больница № 4, в проект благоустройства нужно включить дополнительные парковочные места для посетителей медучреждения, а также рассмотреть возможность обустройства тротуара», – заявил он.

По проекту паркинг около учебного заведения будет располагаться ближе к дороге по улице Чапаева.

Новая школа на Шуисте рассчитана на 660 мест. К весне 2018 года она должна быть готова к отделочным работам. До конца 2017-го планируют возвести каркас здания, за зимний период - кровлю.

«На сегодняшний день выполняются работы по пересечению наружной теплотрассой дороги, ведущей к больнице. Проводится армирование колонн и диафрагм вторых этажей первого и второго блоков модульной школы», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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