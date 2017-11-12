12.11.2017 | 11:39

В новой школе на Шуисте детям обеспечат лучшие условия. Такое распоряжение отдал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев при инспекционной проверке объекта в воскресенье, 12 ноября.

В настоящее время уже забетонировано перекрытие первого блока модульного здания, смонтирована наружная теплотрасса, ведется устройство сетей водоснабжения и водоотведения.

Также выполнено земельное основание и готовится песчаная подушка для футбольного поля, которое должно появиться в следующем году наряду с беговой дорожкой и универсальной игровой спортивной площадкой.

Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость соблюдения всех норм и требований. По его поручению количество рабочих на объекте увеличено на 20 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.