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Общество | В первый день работы в перинатальном центре родились четыре малыша

24.11.2017|11:28
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В четверг, 23 ноября, в перинатальном центре, введенном в эксплуатацию в тот же день, родилось четверо детей - три девочки и один мальчик.

Первой в 11:55 на свет появилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см. Все малыши и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и настроены на скорую выписку.

«Комментируя значимое для региона событие, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что завершение строительства и ввод центра в эксплуатацию символизируют начало нового этапа в системе родовспоможения Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составила почти 2,5 млрд рублей. До конца года перед перинатальным центром планируется установить арт-объект - скульптуру, символизирующую материнство.

Источник — Фото pnzreg.ru
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Гость|24.11.2017 12:11|

Ещё дооолго будут до ума доводить. Наверняка по теиритории ещё бегают строители,монтажники оборудования.

Гость|24.11.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

арт-объект
Ладушки самый крутой арт объект.

Гость|24.11.2017 12:31|

это что счет по всей области?

Гость|24.11.2017 12:51|

Гость писал(a):

Гость|24.11.2017 12:11|

Ещё дооолго будут до ума доводить. Наверняка по теиритории ещё бегают строители,монтажники оборудования.

И строители и монтажники и складированы стройматериалы до сих пор и внутри оборудование под плёнкой-вобщем всё как положено.

Машина в целофане но не на ходу.

Гость|24.11.2017 12:56|

penzainform.ru писал(a):

родовспоможения
Так и подчеркнул?

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