24.11.2017 | 11:28

В четверг, 23 ноября, в перинатальном центре, введенном в эксплуатацию в тот же день, родилось четверо детей - три девочки и один мальчик.

Первой в 11:55 на свет появилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см. Все малыши и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и настроены на скорую выписку.

«Комментируя значимое для региона событие, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что завершение строительства и ввод центра в эксплуатацию символизируют начало нового этапа в системе родовспоможения Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составила почти 2,5 млрд рублей. До конца года перед перинатальным центром планируется установить арт-объект - скульптуру, символизирующую материнство.