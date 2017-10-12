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Общество | 15 октября в пензенский перинатальный центр придут врачи и медсестры

12.10.2017|16:36
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«Мы завершаем перинатальный центр. Сейчас идет оформление документов и делаются последние штрихи», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг, 12 октября.

В здании осталось разнести мебель на первом этаже и сделать уборку. Со следующей недели туда придут врачи и медсестры.

«С 15 октября заходим», - уточнил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

«С 15-го они уже будут там хозяева. Сейчас активно работаем по оформлению документов. Их много, и выдача разрешительной документации зависит от московских служб. Мы этой работой занимаемся», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Благоустройство на площадке уже выполнено. До конца года перед перинатальным центром планируется установить артобъект - скульптуру, символизирующую материнство.

«Это красиво. У родителей будет возможность на память сфотографироваться. И все, проезжая по улице Лермонтова, будут замечать это красивое здание, хорошее благоустройство и хороший объект», - подытожил губернатор.

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Гость|12.10.2017 16:53|

Надеюсь это будет не скульптура ЛАДУШКИ!?

Гость|12.10.2017 16:57|

Стрючков с Краличкиной зайдет?

Имя: Гость
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