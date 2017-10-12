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Общество | В Пензе перед перинатальным центром установят скульптуру за 2 млн рублей

12.10.2017|16:05
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В Пензе перед перинатальным центром на улице Лермонтова планируют установить скульптуру, символизирующую материнство. Ее стоимость составит около 2 млн рублей, сообщил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 12 октября.

Профинансирует объект подрядчик, работающий на перинатальном центре, - МУП «Пензгорстройзаказчик».

«На сегодня у него не хватает оборотных средств, идет задержка по финансированию перинатального центра. Когда с МУП «Пензгорстройзаказчик» рассчитаются, тогда он выделит деньги», - рассказал глава региона.

По словам главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе, это будет малая архитектурная форма, которая характеризует рождение ребенка.

«Там активно принимало участие Пензенское отделение Союза художников России, модель делал заслуженный скульптор России Кузнецов. Архитектурная форма создана для того, чтобы было пространство, люди могли подойти сфотографироваться. Очень достойная работа, уже изготовлена модель, осталось только изыскать средства, отлить ее, и я думаю, что это будет достойный образец малых архитектурных форм», - заявил Леонид Иоффе.

Также в Пензе хотят установить памятник матери на месте стелы «Слава героям» рядом со Спасским кафедральным собором.

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Гость|12.10.2017 16:26|

Виктор Николаевич, Юрий Олегович, не допустите этого безумия!!! Отправьте результаты голосования в прокуратуру! Ну нельзя наш город загаживать такими уродствами!

Гость|12.10.2017 16:27|

Сколько же архитектор заплатил за это БЕЗУМИЕ!!! ОТВРАТ полный, можно по разному представлять себе МАТЬ но таким убожеством!!!!! Извращенец........

Гость|12.10.2017 16:29|

penzainform.ru писал(a):

форма, которая характеризует рождение ребенка.
Сам процесс?

Гость|12.10.2017 16:31|

Не понял - оплавленную мать теперь к собору, а сюда рождение ребенка? Дайте хоть картинку глянуть, тихушники.

Гость|12.10.2017 16:34|

penzainform.ru писал(a):

Также в Пензе хотят установить памятник матери на месте стелы «Слава героям» рядом со Спасским кафедральным собором.
А разве весь шум и гам не ради кривых "ладушек" на территории перинатального центра затевался? А теперь оказывается это две разных скульптуры и денег на них потратят в два раза больше!

Гость|12.10.2017 16:38|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
форма, которая характеризует рождение ребенка.
Сам процесс?
Ага, процесс родов.

Гость|12.10.2017 16:39|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Также в Пензе хотят установить памятник матери на месте стелы «Слава героям» рядом со Спасским кафедральным собором.
А разве весь шум и гам не ради кривых "ладушек" на территории перинатального центра затевался? А теперь оказывается это две разных скульптуры и денег на них потратят в два раза больше!
Так ведь распилов и откатов тоже больше будет.

Гость|12.10.2017 16:45|

а что больше не на что потратить?

Гость|12.10.2017 16:52|

Гость писал(a):

а что больше не на что потратить?
Не у чинушек фантазии не хватает.

Гость|12.10.2017 16:55|

Ужас! Просто ужас!!!

Гость|12.10.2017 16:57|

А реально, скока можна за нее выручить? Скока в скупке дадут?

Гость|12.10.2017 16:59|

Гость писал(a):

форма, которая характеризует рождение ребенка.

Сам процесс?

по космическим аналогиям-подсказкам - из чёрной дыры выпузыривается,выпуз.... - второе пришествие!!!!!

Гость|12.10.2017 17:03|

Гость писал(a):

Виктор Николаевич, Юрий Олегович, не допустите этого безумия!!! Отправьте результаты голосования в прокуратуру! Ну нельзя наш город загаживать такими уродствами!
А лучше пошлите кого нибудь куда нибудь

Гость|12.10.2017 17:07|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе перед перинатальным центром на улице Лермонтова планируют установить скульптуру, символизирующую материнство.
А шо деньги лишние остались ?

Гость|12.10.2017 17:15|

может эти деньги пригодятся еще недоделки заделать

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