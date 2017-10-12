12.10.2017 | 16:05

В Пензе перед перинатальным центром на улице Лермонтова планируют установить скульптуру, символизирующую материнство. Ее стоимость составит около 2 млн рублей, сообщил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 12 октября.

Профинансирует объект подрядчик, работающий на перинатальном центре, - МУП «Пензгорстройзаказчик».

«На сегодня у него не хватает оборотных средств, идет задержка по финансированию перинатального центра. Когда с МУП «Пензгорстройзаказчик» рассчитаются, тогда он выделит деньги», - рассказал глава региона.

По словам главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе, это будет малая архитектурная форма, которая характеризует рождение ребенка.

«Там активно принимало участие Пензенское отделение Союза художников России, модель делал заслуженный скульптор России Кузнецов. Архитектурная форма создана для того, чтобы было пространство, люди могли подойти сфотографироваться. Очень достойная работа, уже изготовлена модель, осталось только изыскать средства, отлить ее, и я думаю, что это будет достойный образец малых архитектурных форм», - заявил Леонид Иоффе.

Также в Пензе хотят установить памятник матери на месте стелы «Слава героям» рядом со Спасским кафедральным собором.