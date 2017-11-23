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Общество | В пензенском перинатальном центре приняли первые роды

23.11.2017|14:30
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В четверг, 23 ноября, в пензенском перинатальном центре появился на свет первый ребенок: в 11:55 здесь родилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см. И малышка, и ее мама, проживающая в Бессоновском районе, чувствуют себя удовлетворительно.

«Сегодня в Пензенской области произошло очень значимое и очень долгожданное событие – в новом перинатальном центре появился на свет первый ребенок. Мы рассчитывали, что это случится в конце ноября, и не отошли от этого плана», - отметил губернатор Иван Белозерцев, поздравивший семью с рождением дочери.

​Первые роженицы поступили в новое медицинское учреждение 23 ноября. Незадолго до этого перинатальный центр на 130 мест был передан Пензенской области госкорпорацией Ростех.

Здесь планируется принимать примерно 4 500 родов ежегодно. В центре будут работать около 300 человек персонала, прошедшего обучение в федеральных симуляционных центрах в Иванове и Санкт-Петербурге.

«В пензенском перинатальном центре будут оказывать все виды высококвалифицированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную в области акушерства и гинекологии.

Для постоянного мониторинга за беременными группы риска будут использоваться телемедицинские технологии», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общая стоимость проекта составила почти 2,5 млрд рублей. До конца года перед перинатальным центром планируется установить арт-объект - скульптуру, символизирующую материнство.

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Гость|23.11.2017 14:55|

Что то как то без "помпы" открытие состоялось, ладно поживём увидим.

Гость|23.11.2017 14:57|

А попы чёж не освятили?

Гость|23.11.2017 15:00|

А чего так по тихому родили? Шли мимо,увидели,что можно зайти и родить! А как же торжественное открытие,речи или сказать уже нечего?

Гость|23.11.2017 15:06|

Ну? Все роженицы тут отписались? Или ещё будут?

Гость|23.11.2017 15:08|

penzainform.ru писал(a):

Мы рассчитывали, что это случится в конце ноября, и не отошли от этого плана», - о
ну хоть что по плану

Гость|23.11.2017 15:09|

Гость писал(a):

Мы рассчитывали, что это случится в конце ноября, и не отошли от этого плана», - о

ну хоть что по плану

что то

Гость|23.11.2017 15:15|

Поздравляем мамочку и доченьку! И всех женщин "фертильного возраста" Пензенской области))!

Гость|23.11.2017 15:17|

А это "пробный шар", поэтому тихо. сами не знали что получится из этого. Может выпишут достойно.

Гость|23.11.2017 15:17|

А его что,открыли?

Что-то уж очень кулуарно,даже горожане не знают.

Уж наши-то местные вожди на менее значимые мероприятия высоких гостей называют,а тут -тишина...

Есть что скрывать?

Гость|23.11.2017 15:20|

Гость писал(a):

а тут -тишина
Там ребёнки. Чтоб не сглазить же. Что ж такой тугоум-то?

Гость|23.11.2017 15:25|

Ленточку боятся резать? Велено ждать?

Гость|23.11.2017 15:30|

Нек добру это.

Гость|23.11.2017 15:31|

А мне сегодня направление туда дали только на 27-е число. Сказали, если раньше, то не примут. Вот так то.

Гость|23.11.2017 15:40|

Вранье какое то.где видео роженицы в больницы?эта может новость спецлм для Москвы типо открыли и работаем))столько денег вложили, обслуживания здания, зп сотрудникам и че один человек это роженица?не верю!покажите видео где заполненные палаты беременными у которых срок рожать в конце ноября!

Гость|23.11.2017 15:54|

Гость писал(a):

Вранье какое то.где видео роженицы в больницы?эта может новость спецлм для Москвы типо открыли и работаем))столько денег вложили, обслуживания здания, зп сотрудникам и че один человек это роженица?не верю!покажите видео где заполненные палаты беременными у которых срок рожать в конце ноября!

Да ты успокойся! Все тебе покажут! Даже как рожают, лишь бы ты поверил, дорогой))

Имя: Гость
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