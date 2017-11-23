23.11.2017 | 14:30

В четверг, 23 ноября, в пензенском перинатальном центре появился на свет первый ребенок: в 11:55 здесь родилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см. И малышка, и ее мама, проживающая в Бессоновском районе, чувствуют себя удовлетворительно.

«Сегодня в Пензенской области произошло очень значимое и очень долгожданное событие – в новом перинатальном центре появился на свет первый ребенок. Мы рассчитывали, что это случится в конце ноября, и не отошли от этого плана», - отметил губернатор Иван Белозерцев, поздравивший семью с рождением дочери.

​Первые роженицы поступили в новое медицинское учреждение 23 ноября. Незадолго до этого перинатальный центр на 130 мест был передан Пензенской области госкорпорацией Ростех.

Здесь планируется принимать примерно 4 500 родов ежегодно. В центре будут работать около 300 человек персонала, прошедшего обучение в федеральных симуляционных центрах в Иванове и Санкт-Петербурге.

«В пензенском перинатальном центре будут оказывать все виды высококвалифицированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную в области акушерства и гинекологии.

Для постоянного мониторинга за беременными группы риска будут использоваться телемедицинские технологии», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общая стоимость проекта составила почти 2,5 млрд рублей. До конца года перед перинатальным центром планируется установить арт-объект - скульптуру, символизирующую материнство.