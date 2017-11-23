23.11.2017 | 14:24

В четверг, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев провел рабочий выезд по всем проблемным строящимся объектам в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

13 ноября глава региона заявил на совещании в правительстве области, что завершить возведение недостроенных жилых домов предлагается другим компаниям. В настоящее время по каждому из пяти долгостроев разработаны алгоритмы действий по передаче объектов новым застройщикам.

Иван Белозерцев вновь напомнил, что законодательство не обязывает органы власти достраивать проблемные дома частных компаний и выделять на эти цели бюджетные деньги. Однако решение будет найдено по каждому объекту.

«Людей в беде не бросим, жилые дома будем достраивать», - подчеркнул глава региона.

Возведение многоквартирного дома в микрорайоне № 4 «Среда» жилого района «Сосновка» застройщика АО «Декор-Трейд» будет завершать компания «Территория жизни», входящая в ООО «СКМ Групп».

Еще четыре проблемных объекта - это долгострои компании «Пензастрой». Жилой дом на улице Ново-Казанской будет вводить в эксплуатацию «Термодом». Незавершенную многоэтажку на улице Пушкина (в микрорайоне «Райки») предложено довести до логического завершения компании «Ревьера». Ответственность за недостроенные объекты на улицах 8-го Марта и Рахманинова должны взять на себя соответственно «Рисан» и «Пензгорстройзаказчик».

Принципиальная договоренность с руководителями этих строительных компаний достигнута.

«Ситуация с недостроенными объектами, которая в основном касается компании «Пензастрой», сложилась в 2015 году, после введения экономических санкций, когда резко упал спрос на жилье. С этой проблемой столкнулись многие строительные компании в Российской Федерации, и не самые худшие, а порой и лучшие из них», - пояснил губернатор.

Иван Белозерцев распорядился создать на городском и региональном уровне рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства жилых домов. В эти группы будут включены все заинтересованные стороны, причем в обязательном порядке представители от инициативных групп участников долевого строительства. Заседания на городском уровне будут проходить раз в три дня, на региональном - еженедельно.