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Общество | В Пензе названы компании, которые достроят проблемные дома

23.11.2017|14:24
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В четверг, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев провел рабочий выезд по всем проблемным строящимся объектам в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

13 ноября глава региона заявил на совещании в правительстве области, что завершить возведение недостроенных жилых домов предлагается другим компаниям. В настоящее время по каждому из пяти долгостроев разработаны алгоритмы действий по передаче объектов новым застройщикам.

Иван Белозерцев вновь напомнил, что законодательство не обязывает органы власти достраивать проблемные дома частных компаний и выделять на эти цели бюджетные деньги. Однако решение будет найдено по каждому объекту.

«Людей в беде не бросим, жилые дома будем достраивать», - подчеркнул глава региона.

Возведение многоквартирного дома в микрорайоне № 4 «Среда» жилого района «Сосновка» застройщика АО «Декор-Трейд» будет завершать компания «Территория жизни», входящая в ООО «СКМ Групп».

Еще четыре проблемных объекта - это долгострои компании «Пензастрой». Жилой дом на улице Ново-Казанской будет вводить в эксплуатацию «Термодом». Незавершенную многоэтажку на улице Пушкина (в микрорайоне «Райки») предложено довести до логического завершения компании «Ревьера». Ответственность за недостроенные объекты на улицах 8-го Марта и Рахманинова должны взять на себя соответственно «Рисан» и «Пензгорстройзаказчик».

Принципиальная договоренность с руководителями этих строительных компаний достигнута.

«Ситуация с недостроенными объектами, которая в основном касается компании «Пензастрой», сложилась в 2015 году, после введения экономических санкций, когда резко упал спрос на жилье. С этой проблемой столкнулись многие строительные компании в Российской Федерации, и не самые худшие, а порой и лучшие из них», - пояснил губернатор.

Иван Белозерцев распорядился создать на городском и региональном уровне рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства жилых домов. В эти группы будут включены все заинтересованные стороны, причем в обязательном порядке представители от инициативных групп участников долевого строительства. Заседания на городском уровне будут проходить раз в три дня, на региональном - еженедельно.

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Гость|23.11.2017 14:46|

Достойно. По крайне мере что договорились. Главное теперь с кинутых дольщиков лишнего не взять. Просто так в России ни чего не бывает.

Гость|23.11.2017 14:57|

penzainform.ru писал(a):

Возведение многоквартирного дома в микрорайоне № 4 «Среда» жилого района «Сосновка» застройщика АО «Декор-Трейд» будет завершать компания «Территория жизни», входящая в ООО «СКМ Групп».
Т.е. будет достраивать депутат-банкрот Тощев!

Гость|23.11.2017 14:59|

Минимум еще по 10 тысяч за квадратный метр надо будет доплатить.. Максимум как власти договорились.беспланый сыр только в мышеловке и та просроченная. Подовайте заявки на кредит по ставки снижены

Гость|23.11.2017 14:59|

Гость писал(a):

Главное теперь с кинутых дольщиков лишнего не взять
А с кого тогда взять? Чтобы достроить дома нужны деньги, а квартиры все проданы и денежки тютю. Выбор у них будет не велик: либо заставлять дольщиков доплачивать, что довольно сложно, любо поднимать цену на свои квартиры, а если не поднимать - то получим новых обманутых дольщиков уже из других компаний

Так что, кто собирается покупать квартиру поторопитесь, цены скоро пойдут вверх

Гость|23.11.2017 15:19|

Иван Безозерцев распорядился создать на городском и региональном уровне рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства жилых домов

И корректировку проектной документации обязательно сделать...Без этого дома не примут...

Гость|23.11.2017 15:21|

Т.е. будет достраивать депутат-банкрот Тощев!

Не достраивать. а осваивать и распиливать на этом домике он и Ко будет...

Гость|23.11.2017 15:27|

Гость писал(a):

23.11.2017 14:59|

Гость писал(a):

Главное теперь с кинутых дольщиков лишнего не взять

А с кого тогда взять?

С руководства Пензастроя, с личных их счетов.

Гость|23.11.2017 15:40|

Когда же власть обратит внимание на Пензапромстрой??? Уже второй год не могут сдать дома на Стрельбищенской. Люди платят ипотеку и вынуждены снимать жилье. Помогите и нам тоже!!!!

Имя: Гость
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