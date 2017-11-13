13.11.2017 | 10:27

Строительство домов, которое начала компания «Пензастрой», будет завершено. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев.

«Я уже давал поручение правительству активизировать действия по защите прав обманутых дольщиков. На протяжении последних двух лет проведена большая работа. За это время свыше двух тысяч дольщиков «Пензастроя», имевших проблемы с вводом жилья, въехали в свои квартиры. Остаются еще свыше 800 человек. Мгновенно решить эту проблему невозможно, но все дома будут достроены», - заявил глава региона.

Дольщики, вложившие средства в строительство разных комплексов, которые возводит компания «Пензастрой» («Лукоморье», «На Стрельбищенской», «Райки»), вынуждены были выйти на митинг, чтобы привлечь внимание к своей беде.

Иван Белозерцев пояснил, что не имеет права выделить из бюджета деньги на строительство, однако завершить возведение зданий предлагается другим, более сильным компаниям. Они бесплатно получат землю под многоквартирные дома.

«Я лично возглавлю комиссию по работе с обманутыми дольщиками. Мы должны найти решение по завершению строительства, чтобы в Пензенской области не было таких людей. В рабочую группу должны войти представители каждого недостроенного дома», - завершил тему губернатор.