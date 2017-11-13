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Общество | Губернатор пообещал, что проблемные дома будут достроены

13.11.2017|10:27
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Строительство домов, которое начала компания «Пензастрой», будет завершено. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев.

«Я уже давал поручение правительству активизировать действия по защите прав обманутых дольщиков. На протяжении последних двух лет проведена большая работа. За это время свыше двух тысяч дольщиков «Пензастроя», имевших проблемы с вводом жилья, въехали в свои квартиры. Остаются еще свыше 800 человек. Мгновенно решить эту проблему невозможно, но все дома будут достроены», - заявил глава региона.

Дольщики, вложившие средства в строительство разных комплексов, которые возводит компания «Пензастрой» («Лукоморье», «На Стрельбищенской», «Райки»), вынуждены были выйти на митинг, чтобы привлечь внимание к своей беде.

Иван Белозерцев пояснил, что не имеет права выделить из бюджета деньги на строительство, однако завершить возведение зданий предлагается другим, более сильным компаниям. Они бесплатно получат землю под многоквартирные дома.

«Я лично возглавлю комиссию по работе с обманутыми дольщиками. Мы должны найти решение по завершению строительства, чтобы в Пензенской области не было таких людей. В рабочую группу должны войти представители каждого недостроенного дома», - завершил тему губернатор.

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Гость|13.11.2017 10:48|

penzainform.ru писал(a):

но все дома будут достроены», - заявил глава региона.
Кто то про цирк то же самое говорил.

Гость|13.11.2017 10:55|

Проблема с дольщиками уже давно,а комиссию только планируется создать. Молодцы-чего сказать!! И цифры что то разнятся,то 1500 договоров не исполнено,а на совещании только 800 обманутых дольщиков. Кто врёт?!

Гость|13.11.2017 10:58|

Гость писал(a):

Кто то про цирк то же самое говорил.
Достанется как Купюровой тёпленькое местечко кому нибудь из своих.

Дальше этого как обычно дело не пойдёт.

Гость|13.11.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев пояснил, что не имеет права выделить из бюджета деньги на строительство, однако завершить возведение зданий предлагается другим, более сильным компаниям. Они бесплатно получат землю под многоквартирные дома.
Т.е. бюджет в итоге денег за землю таки не досчитается?

И стоимость вложений в достройку как бэ будет равна стоимости земли или таки возможны варианты?

Гость|13.11.2017 11:27|

у меня тоже есть недострой В Пензастрое. когда был митинг? тоже бы присоеденилась.

Гость|13.11.2017 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Строительство домов, которое начала компания «Пензастрой», будет завершено.
Когда не указано. При Белозерцеве или при следующем руководителе области, но будет завершено.

Имя: Гость
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