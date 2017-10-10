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Общество | Администрация Пензы поможет дольщикам составить иск к застройщику

10.10.2017|13:10
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В понедельник, 9 октября, в администрации Пензы обсудили ситуацию с дольщиками, пострадавшими от деятельности ЗАО «Декор-Трейд». Компания является застройщиком дома в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке.

Мэрия выдала разрешение на возведение указанного дома в 2014 году. С тех пор срок действия разрешения застройщиком несколько раз продлевался, в последний раз - до 31 июля 2018 года. Компания не скрывает, что денег на продолжение строительства у нее нет.

Чиновники объяснили дольщикам, что оптимальным выходом является подача иска в суд для получения страховой премии в размере денежных средств, внесенных по договорам.

«Для реализации этого пути необходимо собрать определенный пакет документов, про который подробно рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Правовое управление администрации Пензы поможет гражданам грамотно составить исковое заявление.

Подобные встречи с дольщиками будут проходить раз в две недели.

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Гость|10.10.2017 13:17|

А лучший предприниматель Вдонин там каким то боком задействован?

Гость|10.10.2017 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Правовое управление администрации Пензы поможет гражданам грамотно составить исковое заявление.
вот это я понимаю помощь реальная и деньги с экономят

Гость|10.10.2017 13:23|

Гость писал(a):

вот это я понимаю помощь реальная и деньги с экономят
Больше чем eверен, не помощь будет,а участие.Затянется все на года

Гость|10.10.2017 13:53|

Гость писал(a):

вот это я понимаю помощь реальная и деньги с экономят
а какую помощь вы хотели? денежные вопросы решаются в суде. люди рискнули деньгами - хотели купить подешевле жилье. но чуда не случилось - шампанское пить неначто :)

Имя: Гость
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