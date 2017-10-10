10.10.2017 | 13:10

В понедельник, 9 октября, в администрации Пензы обсудили ситуацию с дольщиками, пострадавшими от деятельности ЗАО «Декор-Трейд». Компания является застройщиком дома в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке.

Мэрия выдала разрешение на возведение указанного дома в 2014 году. С тех пор срок действия разрешения застройщиком несколько раз продлевался, в последний раз - до 31 июля 2018 года. Компания не скрывает, что денег на продолжение строительства у нее нет.

Чиновники объяснили дольщикам, что оптимальным выходом является подача иска в суд для получения страховой премии в размере денежных средств, внесенных по договорам.

«Для реализации этого пути необходимо собрать определенный пакет документов, про который подробно рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Правовое управление администрации Пензы поможет гражданам грамотно составить исковое заявление.

Подобные встречи с дольщиками будут проходить раз в две недели.