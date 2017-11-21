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Общество | Михаил Бабич предложил организовать в Пензе современные паркинги

21.11.2017|15:59
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Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в ходе рабочего визита во вторник, 21 ноября, предложил обустраивать в Пензе перехватывающие и подземные парковки.

Он поинтересовался, насколько эффективно в городе развивается сеть паркингов и каковы планы относительно этого направления.

В Пензе ведется активная работа над обустройством стоянок, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Транспортных средств очень много, и нам необходимо работать над обустройством парковочных мест, создавать условия для людей, чтобы они могли оставить свой автомобиль», – пояснил губернатор.

25 мая на улице Лермонтова, напротив педагогического института, открылась платная парковка. За три с небольшим месяца выручка от нее составила 592 280 рублей.

Платные стоянки планируют организовать также на улице Московской (от Карла Маркса до Кураева), площади Ленина и улице Славы.

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Гость|21.11.2017 16:21|

месяца выручка от нее составила 592 280 рублейвот именно,первая мысль о выручке,а не о пользе парковки,о том что машины есть куда поставить,кстати ПАЦИЕНТАМ больницы!!!

Гость|21.11.2017 16:23|

Гость писал(a):

месяца выручка от нее составила 592 280 рублейвот именно,первая мысль о выручке,а не о пользе парковки,о том что машины есть куда поставить,кстати ПАЦИЕНТАМ больницы!!!
Это я хотел написать! Читаете мои мысли))). А парковку никто не открывал! Просто из бесплатной сделали платную. Стройте реальные паркинги, как многоэтажные дома.

Гость|21.11.2017 16:29|

Гость писал(a):

Стройте реальные паркинги, как многоэтажные дома.
Вы что, а как же стукачье местное? они же привыкли доносить.

Гость|21.11.2017 16:31|

Была Советская площадь там была парковка для пары-тройки сотен машин.

Так нет, ПОДАРИЛИ землю попам, и теперь ни парковки, ни торгового центра...

Гость|21.11.2017 16:32|

Пипец скверам, паркам и газонам...

Гость|21.11.2017 16:32|

а что там с роддомом на Западной? Уже вовсю роды принимают с октября?

Гость|21.11.2017 16:35|

Чиновники заняты тем,что ломают голову,как из воздуха делать деньги. Ничего не вкладывая-сдирать бабло с граждан,на пустом месте. Только и разговоры о том,сколько налогов собрано,сколько штрафов,сборов всяких,госпошлины повышают...А Сколько заводов (хотя бы МИНИЗАВОД) построено за последние три года? Сколько новых рабочих мест появилось в городе?!

Гость|21.11.2017 16:43|

Лежала в больнице Бурденко в октябре,родственники,знакомые привозили на машинах, многим пришлось добираться из таких глуш,что приходилось выезжать в 2-3ч ночи,чтобы утром к 8быть в поликлинике Бурденко,взять направление и потом уже ехать в стационар Бурденко.на стоянке ставили машины за деньги,и шли провожать больных в приемный покой,донести сумки и тп,ведь многим больным приходилось после приемного отделения идти ещё в другое здание,не всех же в 9эт здание,в приемном покое очень долго принимают,может специально,чтобы плата шла на стоянке?вообщем мы приехали утром а нас держали в приемном отделении очень долго,попали мы в отделение где будем лежать аж в 14.00,позже пообщавшись с больными,узнала что такая ситуация у всех!!!"спасибо "власти,что пришлось платить более 100руб за стоянку.вопрос-возле администраций города, налоговых,пенсионного фонда тоже платные стоянки?очень хотелось бы узнать пришёл человек на работу,вернее приехал, поставил машину,заплатил за 8ч стоянки.

Гость|21.11.2017 16:47|

Буду писать в Москву,как собирают деньги с бедных ,приезжающих из сел и деревень,у которых и так работы в районах,селах,деревнях НЕТ! ,которые привозят своих больных родных на лечение в больницу Бурденко! В самой больнице Бурденко в столовых воруют!!!больным по меню,которое весит на стене возле окна выдачи не дают норму любой еды,а некоторую кдц вообще не дают!!!воры должны сидеть в тюрьме!!!

Гость|21.11.2017 16:48|

А некоторые продукты вообще не дают!!!

Гость|21.11.2017 16:52|

penzainform.ru писал(a):

Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в ходе рабочего визита во вторник, 21 ноября, предложил обустраивать в Пензе перехватывающие и подземные парковки.
Согласен очень хорошая идея а то весь двор заставили своими карытами

Гость|21.11.2017 16:55|

дело говорит, как раз с паркингом в городах проблема, машин всё больше, а места всё меньше

Гость|21.11.2017 16:56|

хотелось бы узнать пришёл человек на работу,вернее приехал, поставил машину,заплатил за 8ч стоянки

Так сделано во всем мире. А если бесплатно сделать, так автомобилисты на голову заедут. Вот в Москве сделали платную стоянку в центре, и центр стал свободным. Красота!

Гость|21.11.2017 16:57|

penzainform.ru писал(a):

Он поинтересовался, насколько эффективно в городе развивается сеть паркингов и каковы планы относительно этого направления
В данный момент все довольно Х**во особенно в обычных районах

просто жесть

Гость|21.11.2017 16:57|

Гость писал(a):

А Сколько заводов (хотя бы МИНИЗАВОД) построено за последние три года?

Заводам не место в городе, пусть китайцы у себя на заводах вкалывают.

Гость писал(a):

Сколько новых рабочих мест появилось в городе?!
\Замути бизнес, логистику, торговлю - найми работников, создай раб. места.

Гость писал(a):

Сколько новых рабочих мест появилось в городе?!
А огромный логистический центр Тандер забыл, лапоть?

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