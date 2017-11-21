Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в ходе рабочего визита во вторник, 21 ноября, предложил обустраивать в Пензе перехватывающие и подземные парковки.
Он поинтересовался, насколько эффективно в городе развивается сеть паркингов и каковы планы относительно этого направления.
В Пензе ведется активная работа над обустройством стоянок, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Транспортных средств очень много, и нам необходимо работать над обустройством парковочных мест, создавать условия для людей, чтобы они могли оставить свой автомобиль», – пояснил губернатор.
25 мая на улице Лермонтова, напротив педагогического института, открылась платная парковка. За три с небольшим месяца выручка от нее составила 592 280 рублей.
Платные стоянки планируют организовать также на улице Московской (от Карла Маркса до Кураева), площади Ленина и улице Славы.
месяца выручка от нее составила 592 280 рублейвот именно,первая мысль о выручке,а не о пользе парковки,о том что машины есть куда поставить,кстати ПАЦИЕНТАМ больницы!!!