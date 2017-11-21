21.11.2017 | 15:59

Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в ходе рабочего визита во вторник, 21 ноября, предложил обустраивать в Пензе перехватывающие и подземные парковки.

Он поинтересовался, насколько эффективно в городе развивается сеть паркингов и каковы планы относительно этого направления.

В Пензе ведется активная работа над обустройством стоянок, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Транспортных средств очень много, и нам необходимо работать над обустройством парковочных мест, создавать условия для людей, чтобы они могли оставить свой автомобиль», – пояснил губернатор.

25 мая на улице Лермонтова, напротив педагогического института, открылась платная парковка. За три с небольшим месяца выручка от нее составила 592 280 рублей.

Платные стоянки планируют организовать также на улице Московской (от Карла Маркса до Кураева), площади Ленина и улице Славы.