16.10.2017 | 17:15

Городская администрация планирует создать в Пензе платные парковки для снижения числа нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в докладе заместителя мэра Пензы Андрея Шевченко, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 16 октября.

«В настоящее время рассматриваются следующие перспективные территории для создания парковочного пространства: часть автомобильной дороги на улице Московской (от Карла Маркса до Кураева), площадь Ленина, улица Славы», - уточняется в документе.

При этом подчеркивается, что работа по созданию и использованию стоянок будет осуществляться в зависимости от возможностей городского бюджета.

Выручка за услуги платной парковки около областной больницы им. Н. Н. Бурденко за три с небольшим месяца составила 592 280 рублей. Чистая же прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25 мая по 31 августа равнялась 144 033 руб. 83 коп.