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Общество | В Пензе хотят сделать платными парковки на ул. Славы и Московской

16.10.2017|17:15
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Городская администрация планирует создать в Пензе платные парковки для снижения числа нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в докладе заместителя мэра Пензы Андрея Шевченко, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 16 октября.

«В настоящее время рассматриваются следующие перспективные территории для создания парковочного пространства: часть автомобильной дороги на улице Московской (от Карла Маркса до Кураева), площадь Ленина, улица Славы», - уточняется в документе.

При этом подчеркивается, что работа по созданию и использованию стоянок будет осуществляться в зависимости от возможностей городского бюджета.

Выручка за услуги платной парковки около областной больницы им. Н. Н. Бурденко за три с небольшим месяца составила 592 280 рублей. Чистая же прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25 мая по 31 августа равнялась 144 033 руб. 83 коп.

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Гость|16.10.2017 17:30|

Да че мелочиться? делайте уже везде все платное!!! Все вам мало!!!!!!!!!

Гость|16.10.2017 17:32|

penzainform.ru писал(a):

Выручка за услуги платной парковки около областной больницы им. Н. Н. Бурденко за три с небольшим месяца составила 592 280 рублей. Чистая же прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25 мая по 31 августа равнялась 144 033 руб. 83 коп.
Следует ожидать повсеместное увеличение количества знаков "Стоянка запрещена" с табличкой "работает эвакуатор". И делается это в угоду пополнения воровской казны, то есть бюджета, и уж никак ни в целях обеспечения безопасности движения. И это практически при полном отсутствии бесплатных парковочных мест, которые должны быть устроены в соответсвии с требованиями нормативных документов

Гость|16.10.2017 17:33|

парковки нужно делать возмездными во всех дворах жилых домов города Пензы

Гость|16.10.2017 17:41|

48 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ, СУПЕРПРИБЫЛЬ!

Гость|16.10.2017 17:46|

А на субботники по прежнему будут всех звать?

Гость|16.10.2017 17:49|

Об исторической справедливости по восстановлению брусчатки на Московской когда подумают?

Гость|16.10.2017 17:50|

Гость писал(a):

Гость|16.10.2017 17:49|

Об исторической справедливости по восстановлению брусчатки на Московской когда подумают?

Тогда уж и на Красной и дорогу на Западную.

Гость|16.10.2017 17:51|

Так клятвенно обещали, когда построят собор на ул.Московской будет полностью пешеходная зона до драмтеатра,ещё же и платную многоярусную парковку вместо сквера на Кураева построили.

Гость|16.10.2017 17:54|

Гость писал(a):

многоярусную парковку вместо сквера на Кураева построили.
10 000 за год приемлемо но за три месяца 5 700 многовато, вот 4 500 было бы в самый раз.

Гость|16.10.2017 17:58|

давно бы сделали,а то совсем оборзели на ул славы всю вторую полосу занимают

Гость|16.10.2017 17:59|

Ходите пешком уроды

Гость|16.10.2017 18:02|

penzainform.ru писал(a):

составила 592 280
penzainform.ru писал(a):
Чистая же прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25 мая по 31 августа равнялась 144 033 руб
Не круто ли ? Откуда такие затраты ? Откаты - отпилы ?

Гость|16.10.2017 18:06|

Это Ратников такой умный!?????

Гость|16.10.2017 18:10|

Мэрия предлагает сделать верх Московской пешеходной зоной.ссылка на PenzaInform.ru Так предлагает или уже передумала ???

Гость|16.10.2017 18:17|

Гость писал(a):

многоярусную парковку вместо сквера на Кураева построили.

10 000 за год приемлемо но за три месяца 5 700 многовато, вот 4 500 было бы в самый раз.

9 июля, глава администрации города Пензы Роман Чернов встретился с жителями, выступившими против строительства многоуровневой парковки на пересечении улиц Володарского и Кураева.

«Жители постоянно жалуются, что вся центральная часть города заставлена машинами, просят убрать машины с внутриквартальных территорий. Мы очень долго искали инвестора для строительства парковки, порядка двух лет проводили согласовательные процедуры, публичные слушания, градостроительные советы, проводили работу, связанную с оповещением жителей. И только после прохождения всех предусмотренных законодательством процедур было принято решение о строительстве парковки на данном месте, потому что другого варианта в центре города для этого просто нет», - пояснил глава администрации.Т.е. машины собирались убрать с Московской ,прошло более 2 лет с постройки паркинга,а почему машины на Московской,господа чиновники?????

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