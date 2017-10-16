16.10.2017 | 16:52

Выручка за услуги платной парковки около областной больницы им. Н. Н. Бурденко за три с небольшим месяца составила 592 280 рублей. Об этом говорится в докладе заместителя мэра Пензы Андрея Шевченко, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 16 октября.

Парковка начала функционировать 25 мая, там имеется 51 платное место. Рядом организованы 14 бесплатных мест для инвалидов.

Плата за пользование парковкой установлена следующая: 20 рублей в час в период с 8:00 до 22:00, 10 рублей в час - с 22:00 до 8:00 и 240 - за сутки.

На организацию парковки из бюджета было выделено 1 595 192,19 руб. Их потратили на нанесение разметки, установку знаков, подключение к сети 0,22 кВ, видеорегистратор, кассовый аппарат, пост охраны, шлагбаум и др.

Выручка за услуги парковки за несколько дней мая и июнь составила 228 060 рублей, за июль - 180 560, за август - 183 660.

«Чистая прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25.05 по 31.08 составила 144 033 рубля 83 коп.», - уточняется в докладе.