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Общество | Пензенцы за три месяца отдали за парковку на Лермонтова около 600 тыс.

16.10.2017|16:52
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Выручка за услуги платной парковки около областной больницы им. Н. Н. Бурденко за три с небольшим месяца составила 592 280 рублей. Об этом говорится в докладе заместителя мэра Пензы Андрея Шевченко, подготовленном к заседанию комиссии городской думы в понедельник, 16 октября.

Парковка начала функционировать 25 мая, там имеется 51 платное место. Рядом организованы 14 бесплатных мест для инвалидов.

Плата за пользование парковкой установлена следующая: 20 рублей в час в период с 8:00 до 22:00, 10 рублей в час - с 22:00 до 8:00 и 240 - за сутки.

На организацию парковки из бюджета было выделено 1 595 192,19 руб. Их потратили на нанесение разметки, установку знаков, подключение к сети 0,22 кВ, видеорегистратор, кассовый аппарат, пост охраны, шлагбаум и др.

Выручка за услуги парковки за несколько дней мая и июнь составила 228 060 рублей, за июль - 180 560, за август - 183 660.

«Чистая прибыль с вычетом затрат муниципального учреждения по итогам работы за период с 25.05 по 31.08 составила 144 033 рубля 83 коп.», - уточняется в докладе.

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Гость|16.10.2017 17:10|

Доклад о ежемесячном поступлении в 200 тыр?

Обсуждение шубёнки-"так себе"

Заняться больше нечем?

Это всего 1/100 взятки депутата местечкового масштаба.

Гость|16.10.2017 17:13|

отлично былобы

сделать

возмездными

автостоянки во всех дворах жилых домов города Пензы

Гость|16.10.2017 17:15|

2017 год

смогет ли сделать в Пензе левитирующий тройлебус

Гость|16.10.2017 17:16|

Какая-же это прибыль, это убыток на 1 млн. 451 тыс. 159 руб. (144033 минус 1595192). Такими темпами до чистой прибыли ещё три года. Убыточный проект.

Гость|16.10.2017 17:21|

Ну и дураки что отдали . Доят пензенских дураков а они и радуются . Критины что тут сказать ...

Гость|16.10.2017 17:24|

penzainform.ru писал(a):

На организацию парковки из бюджета было выделено 1 595 192,19 руб. Их потратили на нанесение разметки, установку знаков, подключение к сети 0,22 кВ, видеорегистратор, кассовый аппарат, пост охраны, шлагбаум и др.
Вот тут то и была основная прибыль)

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