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Общество | У заместителя мэра есть план по выводу «Пензалифта» из-под угрозы банкротства

27.10.2017|11:48
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На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Олег Шаляпин поинтересовался у заместителя мэра Андрея Шевченко судьбой СМУП «Пензалифт».

«Сейчас накопилась большая задолженность по налогам за последние полтора-два года. Руководитель сменился. Принимаются все меры, чтобы предприятие осталось на плаву. Услуги оно продолжает оказывать в прежнем режиме и с тем же качеством», - сообщил Андрей Шевченко.

Олег Шаляпин напрямую спросил, существует ли угроза банкротства Пензалифта.

«Она есть, но небольшая. Мы должны из этой ситуации выйти, и у нас есть план действий», - заверил Андрей Шевченко.

Финансовая проверка показала, что дебиторская задолженность предприятия с начала года достигла почти 100 млн рублей. Сразу после того, как 6 октября эта информация была озвучена на совещании в администрации, директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев уволился. 9 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил: «По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству». А 10-го директором СМУП «Пензалифт» стала Марина Литвинова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.10.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Олег Шаляпин поинтересовался
Уже смешно и грустно.

penzainform.ru писал(a):

Олег Шаляпин напрямую спросил, существует ли угроза
Экшен.

penzainform.ru писал(a):

«Она есть, но небольшая. Мы должны из этой ситуации выйти, и у нас есть план действий», - заверил Андрей Шевченко.
Всех спасут. Кроме гордумувцев. Им не помочь.

Гость|27.10.2017 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Олег Шаляпин напрямую спросил, существует ли угроза банкротства Пензалифта.

«Она есть, но небольшая. Мы должны из этой ситуации выйти, и у нас есть план действий», - заверил Андрей Шевченко.

Троллейбусы похерить, контактную сеть сдать в цветмет.

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