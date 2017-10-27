27.10.2017 | 11:48

На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Олег Шаляпин поинтересовался у заместителя мэра Андрея Шевченко судьбой СМУП «Пензалифт».

«Сейчас накопилась большая задолженность по налогам за последние полтора-два года. Руководитель сменился. Принимаются все меры, чтобы предприятие осталось на плаву. Услуги оно продолжает оказывать в прежнем режиме и с тем же качеством», - сообщил Андрей Шевченко.

Олег Шаляпин напрямую спросил, существует ли угроза банкротства Пензалифта.

«Она есть, но небольшая. Мы должны из этой ситуации выйти, и у нас есть план действий», - заверил Андрей Шевченко.

Финансовая проверка показала, что дебиторская задолженность предприятия с начала года достигла почти 100 млн рублей. Сразу после того, как 6 октября эта информация была озвучена на совещании в администрации, директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев уволился. 9 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил: «По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству». А 10-го директором СМУП «Пензалифт» стала Марина Литвинова.