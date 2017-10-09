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Общество | Виктор Воробьев покинул пост директора СМУП «Пензалифт»

09.10.2017|10:42
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Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации города.

«В минувшие выходные мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на предприятии и изучил ситуацию. После этого он предложил Виктору Воробьеву написать заявление», - рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что к оценке деятельности предприятия привлекут контрольно-счетную палату, после чего будут сделаны выводы.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.

Виктор Воробьев, который также является депутатом Пензенской городской думы, возглавлял СМУП «Пензалифт» с декабря 2015 года.

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Гость|09.10.2017 11:17|

И все? А уголовное дело? А из депутатов?

Гость|09.10.2017 11:19|

Гордума у нас какая-то уголовная

Гость|09.10.2017 11:22|

Какие то депутатики странные, то деклорации не умеют заполнять кого выбирают

Гость|09.10.2017 11:28|

Депутаты может и странные для народа,а себя не забывают.Взял и открыл новую фирму,не сам придумал,украл ноу хау сравните кто и чей сын в ООО Лифтсервис директор .Куда уходят денежки.

Гость|09.10.2017 11:31|

А почему интересно его отпускают с этой должности если там такие долги.Пусть сначало разрулит эту задолжгость и только потом уходит.А так,что получается придет новый директор и скажет--"Я не причкм,я не отвечаю за долги того,кто был до меня...".И по закону будет прав новый приемник на самом деле не отвечает за то,что наворотил прежний.Взять и вот так просто отпустить того,кто это все натворил это не выход из положения.

Гость|09.10.2017 11:39|

В ООО Лифтсервис (Пенза) Генеральный директор Белякин М.В. с августа 2017 года. А в области три конторы под таким названием

Гость|09.10.2017 11:39|

наказание ему - сбрить усы

Гость|09.10.2017 11:40|

Опасная работа у депутатов. Прям, как на минном поле. Но, зато и денежная.

Гость|09.10.2017 11:42|

Точно. Один депутат говорят вот недавно ресторан открыл на привокзальной площади. Интересно, кто?

Гость|09.10.2017 11:44|

Гость писал(a):

сравните кто и чей сын в ООО Лифтсервис директор
А чо написать не судьба или это секретная инфа

Гость|09.10.2017 11:46|

Фото зачет барин усы о. Да кстате он гто здавал

Гость|09.10.2017 11:50|

Хотели сделать Пашковскую схему как в 2006-2008 годах когда у руля был Пашков Н.Н. создали ООО Лифтсервис, где поставили ген.директором сына Белякина(зам.дир. Пензалифт) и в итоге передали им около ТЫСЯЧИ лифтов.А то, что лифты переходят в настоящее время в другие лифтовые организации - это ОТКАТЫ управляйкам. Например Лифтконтроль, чтобы выйти на рынок лифтового обслуживания взял в совет учредителей директора УК и вдруг к ним от Пензалифт перешло около 100 лифтов и все в шоколаде кроме жителей.

Гость|09.10.2017 11:52|

Если в Пензе не могут разобраться, нужно писать в приемную ВВ

Гость|09.10.2017 12:11|

Прокуратура помогите навести порядок нашей власти с произволом

Гость|09.10.2017 12:17|

Жильцы не оплачивают услуги?Ложь голимая!Ищите украденные деньги в нижнегородском самоучёте.

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