09.10.2017 | 10:42

Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации города.

«В минувшие выходные мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на предприятии и изучил ситуацию. После этого он предложил Виктору Воробьеву написать заявление», - рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что к оценке деятельности предприятия привлекут контрольно-счетную палату, после чего будут сделаны выводы.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.

Виктор Воробьев, который также является депутатом Пензенской городской думы, возглавлял СМУП «Пензалифт» с декабря 2015 года.