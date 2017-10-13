13.10.2017 | 14:06

Директором МСУП «Пензалифт» стала Марина Литвинова. Соответствующее постановление городской администрации было подписано 10 октября.

С 2004 года Марина Литвинова работала на разных должностях в комитете по экономике, инвестиционной политике и промышленному развитию и управлении муниципального имущества.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на предприятии принимаются меры по активизации работы с задолженностями: подано 10 исков на взыскание более 5 млн рублей.

Также проводится расширенная инвентаризация имущества. Составлен план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием.

Кроме того, продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности СМП «Пензалифт» за 8 месяцев 2017 года.

Бывший директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Сделать это ему предложил Виктор Кувайцев, 7 октября побывавший на предприятии для изучения ситуации.

По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.