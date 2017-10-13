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Общество | Директором СМУП «Пензалифт» назначили Марину Литвинову

13.10.2017|14:06
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Директором МСУП «Пензалифт» стала Марина Литвинова. Соответствующее постановление городской администрации было подписано 10 октября.

С 2004 года Марина Литвинова работала на разных должностях в комитете по экономике, инвестиционной политике и промышленному развитию и управлении муниципального имущества.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на предприятии принимаются меры по активизации работы с задолженностями: подано 10 исков на взыскание более 5 млн рублей.

Также проводится расширенная инвентаризация имущества. Составлен план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием.

Кроме того, продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности СМП «Пензалифт» за 8 месяцев 2017 года.

Бывший директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Сделать это ему предложил Виктор Кувайцев, 7 октября побывавший на предприятии для изучения ситуации.

По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.

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Гость|13.10.2017 14:21|

следом за Ширшиной потом пойдет?

Гость|13.10.2017 14:25|

Понятно,работала везде где нет результатов,одно только название должности, а толку ноль.

Гость|13.10.2017 14:43|

Она точно попадет и ей будет управлять команда до сих пор непотопляемых "лифтеров" ,директора приходят и уходят по разному,но последние два по плохому,а команда во главе главбуха и семьи .юриста и семьи .замов продолжает наживаться.... Зря Марина согласилась,это не твое.Совет начни и сформируй новую команду управленцев.

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