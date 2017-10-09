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Общество | Руководство «Пензалифта» заподозрили в целенаправленном банкротстве

09.10.2017|14:21
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«По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству», - заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 9 октября.

На предприятии вскоре начнет работу контрольно-счетная палата для уточнения финансово-хозяйственной ситуации.

«Глава администрации города высказал также озабоченность тем, что его заместители, в должностные обязанности которых входит курирование деятельности СМУП «Пензалифт», зная о ситуации, не доложили ему о ней», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Сделать это ему предложил Виктор Кувайцев, 7 октября побывавший на предприятии для изучения ситуации.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.

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Гость|09.10.2017 14:30|

Предлагаем вместо СМУП «Пензалифт» на этой территории разместить один из магазинов розничной сети. «Пензалифт» находится в районе, где даже и лифтов то нет, и он там не нужен!!!

Гость|09.10.2017 14:35|

Шевченко тот еще ...

Гость|09.10.2017 14:39|

penzainform.ru писал(a):

«По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству», - заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 9 октября.
В правоохранительные когда будет обращение?

Имя: Гость
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