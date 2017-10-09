09.10.2017 | 14:21

«По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству», - заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в понедельник, 9 октября.

На предприятии вскоре начнет работу контрольно-счетная палата для уточнения финансово-хозяйственной ситуации.

«Глава администрации города высказал также озабоченность тем, что его заместители, в должностные обязанности которых входит курирование деятельности СМУП «Пензалифт», зная о ситуации, не доложили ему о ней», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев написал заявление об увольнении. Сделать это ему предложил Виктор Кувайцев, 7 октября побывавший на предприятии для изучения ситуации.

6 октября на совещании в администрации были озвучены итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт». Из-за неоплаты потребителями услуг дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей.