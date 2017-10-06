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Общество | Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» выросла почти до 100 млн

06.10.2017|12:23
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В пятницу, 6 октября, на совещании в городской администрации озвучили итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей. Сумма складывалась с начала года из-за неоплаты потребителями услуг.

По мнению начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, работа по взысканию долгов ведется недостаточная. Руководитель правового управления Всеволод Пилипенко счел, что, если активизировать деятельность в этом направлении, в достаточно короткие сроки можно взыскать с должников не менее 40-50 млн рублей.

В итоге глава администрации Пензы поручил своему заместителю Андрею Шевченко взять ситуацию под особый контроль и отслеживать исполнение мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт».

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Гость|06.10.2017 12:37|

Воробьев верни деньги МУП ППП.

Гость|06.10.2017 13:18|

Как такое может быть если услуга "вшита" в платежку?

Гость|06.10.2017 13:26|

Гость писал(a):

Как такое может быть если услуга "вшита" в платежку?
очень просто, управляйки не перечисляют причитающуюся сумму. Значит кому-то это выгодно, но мы это не узнаем

Гость|06.10.2017 13:27|

А чего они эти долги копили?

Здесь же все просто: не платят – отключить и опечатать лифт. А раз так не делаю, значит им самим в чем-то выгодна такая ситуация.

А людей понимаю, некоторые принципиально не платят из-за «безумных» тарифов.

Гость|06.10.2017 13:35|

Все равно писец троллейбусам.

Гость|06.10.2017 13:41|

Почему все это время не обращались в суд? Значит есть умысел обанкротить вместе с долгами, и снова купить за сто рублей. В Буртассии такое не новость!!!

Гость|06.10.2017 13:45|

penzainform.ru писал(a):

Сумма складывалась с начала года из-за неоплаты потребителями услуг.
Потребители это УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК.

Гость|06.10.2017 13:50|

Жители платят аккуратно, если, что сразу в суд, а здесь делается умышленно, и обязательно должны вмешаться компетентные органы, чтобы проверить ВОРОБЬЕВА, чтобы он не "улетел"!!!

Гость|06.10.2017 13:52|

Ребята запишите на всякий случай тел. пожарно-спасательной службы Пензы 48-04-09. Может такое быть, что застрянете в лифте и никто из лифтеров к вам не приедет вытаскивать!

Гость|06.10.2017 13:54|

Гость писал(a):

Ребята запишите на всякий случай тел. пожарно-спасательной службы Пензы 48-04-09
а 112 уже не работает?

Гость|06.10.2017 13:54|

ООО лифтсервис создан специально для тех кто платит за лифт.Команда Пашкова как была при деньгах ,так и будет,данной фирмой руководит сынок бывшего зама Пашкова НН это тот кто хотел стать главой, но попался на машеничестве вместе с Пашковым.

Гость|06.10.2017 13:57|

Гость писал(a):

Почему все это время не обращались в суд? Значит есть умысел обанкротить вместе с долгами, и снова купить за сто рублей. В Буртассии такое не новость!!!
Истинно так

Гость|06.10.2017 14:30|

Гость писал(a):

Все равно писец троллейбусам.
Смешно! Троллейбусы давно не их! И троллейбусное начальство не в Пензе. Но писец, видимо, приближается.

Имя: Гость
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