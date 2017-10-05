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Общество | Зенитная ракетная бригада заступила на дежурство в Пензенской области

05.10.2017|10:28
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В четверг, 5 октября, зенитная ракетная бригада Центрального военного округа заступила на боевое дежурство в Пензенской области.

Накануне военнослужащие вернулись из Астраханской области, где на полигоне Капустин Яр проходил лагерный сбор войск противовоздушной обороны ЦВО.

«За время учений расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив «противнику» нанести ущерб прикрываемым объектам», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В итоге бригада получила оценку «отлично».

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Гость|05.10.2017 10:48|

А что здесь не стреляется-дали бы и тут пару залпов по огородам.

Гость|05.10.2017 10:54|

512-й полк разогнали -теперь все заново...

Гость|05.10.2017 10:58|

Боинг ушел)))

Гость|05.10.2017 11:01|

Гость писал(a):

512-й полк разогнали -теперь все заново...

В конце 80-х годов полк был передислоцирован в г.Сургут

Имя: Гость
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