05.10.2017 | 10:28

В четверг, 5 октября, зенитная ракетная бригада Центрального военного округа заступила на боевое дежурство в Пензенской области.

Накануне военнослужащие вернулись из Астраханской области, где на полигоне Капустин Яр проходил лагерный сбор войск противовоздушной обороны ЦВО.

«За время учений расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив «противнику» нанести ущерб прикрываемым объектам», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В итоге бригада получила оценку «отлично».