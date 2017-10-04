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Общество | Пензенские зенитчики вернулись со стрельб из Астраханской области

04.10.2017|09:04
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Пензенские зенитчики вернулись из Астраханской области к месту постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа во вторник, 3 октября.

Более 1 000 военнослужащих из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей успешно выполнили целый ряд боевых стрельб управляемыми снарядами из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

«Подразделения совершили марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Некоторые из них в скором времени заступят на боевое дежурство», - уточнили в пресс-службе ЦВО.

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Гость|04.10.2017 09:26|

Шо, Боинг таки ушел?

Имя: Гость
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