04.10.2017 | 09:04

Пензенские зенитчики вернулись из Астраханской области к месту постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа во вторник, 3 октября.

Более 1 000 военнослужащих из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей успешно выполнили целый ряд боевых стрельб управляемыми снарядами из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

«Подразделения совершили марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Некоторые из них в скором времени заступят на боевое дежурство», - уточнили в пресс-службе ЦВО.