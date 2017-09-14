14.09.2017 | 09:23

В ночь с 14 на 15 сентября зенитчики из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей проведут стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В тактических учениях по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника примут участие около 1 000 военнослужащих.

«Они выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», «Тор-М1» и «Стрела-10» из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Уточняется, что эти учения станут заключительным этапом лагерного сбора.