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Общество | Пензенские зенитчики проведут ночные стрельбы в Астраханской области

14.09.2017|09:23
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В ночь с 14 на 15 сентября зенитчики из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей проведут стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В тактических учениях по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника примут участие около 1 000 военнослужащих.

«Они выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», «Тор-М1» и «Стрела-10» из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Уточняется, что эти учения станут заключительным этапом лагерного сбора.

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Гость|14.09.2017 09:40|

Значит,скоро там ждут боинг)))

Гость|14.09.2017 09:59|

Я служил в войсках ПВО на стартовой позиции комплекса С-200. Уже в 1980 году слышал про "Тунгуску", если не ошибаюсь. Ещё жива, хорошая старушка? Чего-то в нашу зону поставили устаревший комплекс, хоть еще и вполне рабочий.

Гость|14.09.2017 10:10|

Шойгу тоже устарел.

Гость|14.09.2017 10:10|

Гость писал(a):

слышал про "Тунгуску", если не ошибаюсь. Ещё жива, хорошая старушка? Чего-то в нашу зону поставили устаревший
Скорее всего Тунгуска М1, модернизация 92 года

Гость|14.09.2017 10:11|

Гость писал(a):

Я служил в войсках ПВО на стартовой позиции комплекса С-200. Уже в 1980 году слышал про "Тунгуску", если не ошибаюсь. Ещё жива, хорошая старушка? Чего-то в нашу зону поставили устаревший комплекс, хоть еще и вполне рабочий.
Да , " Тунгуска " - дремучая разработка конца 70 -х , с небольшой дальностью и эффективностью поражения . Ему давно пришёл на смену " Панцирь С 1 " Но только на бумаге у нас в стране поступают в части новейшие комплексы , на самом деле Плешивый продолжает разваливать Вооружённые силы .

Гость|14.09.2017 10:12|

Гость писал(a):

Шойгу тоже устарел.

Шойгу на очень высоком уровне. Это стоит всем признать. Я не военный, к сведению.

Гость|14.09.2017 10:13|

Гость писал(a):

Шойгу тоже устарел.
И Мёркиль.

Гость писал(a):

Но только на бумаге у нас в стране поступают в части новейшие комплексы

Шесть ЗРПК поступили на вооружение подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на Камчатке.

Дивизион самоходных ЗРПК «Панцирь-С2» поступил в в/ч под Владивостоком.

Три ЗРПК «Панцирь» ВКС России развёрнуты в сентябре 2015 года для охраны авиабазы в Латакии

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