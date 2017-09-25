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Общество | В Заречном из-за холодной погоды решили включить отопление

25.09.2017|13:00
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На текущей неделе в Заречном включат отопление. Об этом в понедельник, 25 сентября, в своем блоге написал глава города Олег Климанов.

«В связи с понижением температуры воздуха ночью до нуля и днем до 9-11 градусов планируем на этой неделе включить отопление в садиках, школах и жилом фонде. В образовательных учреждениях по заявкам руководителей - во вторник, среду. Жилой фонд - в четверг-пятницу», - сообщил Олег Климанов.

Напомним: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил с середины текущей недели начать заполнять систему отопления.

«Тепло должно поступить, прежде всего, в соцобъекты: детсады, школы, больницы и так далее», - написал глава региона.

При этом заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта городских теплосетей в срок.

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Гость|25.09.2017 13:49|

penzainform.ru писал(a):

в Заречном включат отопление
лосям тепло будет)

Гость|25.09.2017 13:51|

Все как у людей,без всяких сомнений (Ильин!!!!учись!!)

Гость|25.09.2017 13:53|

penzainform.ru писал(a):

«В связи с понижением температуры воздуха ночью до нуля
Это враки.

Гость|25.09.2017 13:54|

Гость писал(a):

в Заречном включат отопление

лосям тепло будет)

Лоси, а вернее олени, это вы. Потому что все лето без горячей воды сидите. А теперь еще и без тепла будете сидеть))

Гость|25.09.2017 14:30|

Не терпится бабло срубить

Имя: Гость
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