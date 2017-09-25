25.09.2017 | 13:00

На текущей неделе в Заречном включат отопление. Об этом в понедельник, 25 сентября, в своем блоге написал глава города Олег Климанов.

«В связи с понижением температуры воздуха ночью до нуля и днем до 9-11 градусов планируем на этой неделе включить отопление в садиках, школах и жилом фонде. В образовательных учреждениях по заявкам руководителей - во вторник, среду. Жилой фонд - в четверг-пятницу», - сообщил Олег Климанов.

Напомним: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил с середины текущей недели начать заполнять систему отопления.

«Тепло должно поступить, прежде всего, в соцобъекты: детсады, школы, больницы и так далее», - написал глава региона.

При этом заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта городских теплосетей в срок.