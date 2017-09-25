25.09.2017 | 09:24

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил с середины недели начать заполнять систему отопления. Об этом он сообщил в личном микроблоге в понедельник, 25 сентября.

«Тепло должно поступить, прежде всего, в соцобъекты: детсады, школы, больницы и так далее», - написал глава региона.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что к началу отопительного сезона необходимо готовиться заранее с учетом прогнозируемого ухудшения погоды.

«Запуск системы отопления занимает около двух недель», - уточнил губернатор.

Напомним: накануне заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта городских теплосетей в срок.

Осмотрев объекты на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей, он сделал вывод о неудовлетворительной работе подрядчика. Однако связаться с техническим директором АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» не удалось.