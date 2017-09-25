Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 сен 2017|10:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | Губернатор поручил начать заполнять систему отопления с середины недели

25.09.2017|09:24
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил с середины недели начать заполнять систему отопления. Об этом он сообщил в личном микроблоге в понедельник, 25 сентября.

«Тепло должно поступить, прежде всего, в соцобъекты: детсады, школы, больницы и так далее», - написал глава региона.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что к началу отопительного сезона необходимо готовиться заранее с учетом прогнозируемого ухудшения погоды.

«Запуск системы отопления занимает около двух недель», - уточнил губернатор.

Напомним: накануне заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта городских теплосетей в срок.

Осмотрев объекты на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей, он сделал вывод о неудовлетворительной работе подрядчика. Однако связаться с техническим директором АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» не удалось.

0
0
0
0
Гость|25.09.2017 09:42|

А почему Ильин сомневается в своей работе?

Гость|25.09.2017 09:49|

Пусть Ильину скажет, а то он не рвется исполнять, а наоборот препятствует, зазвездился. Заставляет ремонтировать бесхозные сети, которые ПО ЗАКОНУ давно должен взять на баланс. А теперь жильцы, кои не хотят замерзнуть будут вынуждены скидываться на ремонты (если не хотят замерзнут окончательно).

Гость|25.09.2017 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Запуск системы отопления
поехали, главное чтоб тэц не бахнула)

Гость|25.09.2017 09:55|

Гость писал(a):

А почему Ильин сомневается в своей работе?
может комплексует )

Гость|25.09.2017 09:59|

А когда начнут отопительный сезон?

Гость|25.09.2017 10:08|

Самае интересное, что подчиненные то готовы помочь в этой ситуации, а Ильин против. Ну, что за .... вредитель?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!