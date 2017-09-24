Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта теплосетей в срок

В воскресенье, 24 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проверил организацию капитального ремонта теплосетей на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей.
Осмотрев объекты, Юрий Ильин сделал вывод о неудовлетворительной работе подрядчика. Однако связаться с техническим директором АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» не удалось.
«Скоро начнется отопительный период, завершение ремонта теплосетей в установленный срок находится под большим вопросом, а руководство не только ход работ не контролирует, а даже на связь не выходит, халатно относится к своим должностным обязанностям, - прокомментировал ситуацию замглавы.
В пресс-службе мэрии напомнили, что капремонт должен окончиться к 25 сентября.
penzainform.ru писал(a):Ставить под сомнение надо было в июне 2017 г., а не в сентябре