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Общество | Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта теплосетей в срок

24.09.2017|12:31
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В воскресенье, 24 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проверил организацию капитального ремонта теплосетей на улицах Пушкина, Суворова, Чкалова, Коммунистической, Ставского и проспекте Строителей.

Осмотрев объекты, Юрий Ильин сделал вывод о неудовлетворительной работе подрядчика. Однако связаться с техническим директором АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» не удалось.

«Скоро начнется отопительный период, завершение ремонта теплосетей в установленный срок находится под большим вопросом, а руководство не только ход работ не контролирует, а даже на связь не выходит, халатно относится к своим должностным обязанностям, - прокомментировал ситуацию замглавы.

В пресс-службе мэрии напомнили, что капремонт должен окончиться к 25 сентября.

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Гость|24.09.2017 12:43|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин поставил под сомнение завершение ремонта теплосетей в срок
Ставить под сомнение надо было в июне 2017 г., а не в сентябре

Гость|24.09.2017 12:47|

Передали все в частные руки, теперь терпите,

Гость|24.09.2017 12:50|

Люди самая главная наша ценность. Так говорят наши пензенские Единоросы, выборы прошли, теперь держитесь

Гость|24.09.2017 12:55|

Какое окончание? Вся Западная поляна перерыта. Через 5 дней уже отопление пора давать, но его не будет.

Гость|24.09.2017 12:55|

Лицемерие ендинорастов не знает границ.

Гость|24.09.2017 12:56|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Эта воровская власть уничтожила всю инфраструктуру города Пенза.Дальше будет только хуже,так как эти жулики сами власть не отдадут и будут сами себя ставить на верхушку.Все выборы это ТУФТА.Эти ЕР,КПРФ,Справедливая Россия,ЛДПР и прочие это одна шайка.Всю эту публику можно смело назвать партией ЖиВ.

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