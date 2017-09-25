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Общество | 27 сентября в Пензе стартует отопительный сезон

25.09.2017|15:48
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В среду, 27 сентября, в Пензе стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление 25 сентября подписал и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Согласно документу, в первую очередь тепло поступит на объекты образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы.

Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим энергоресурсы, рекомендовано закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней с начала отопительного сезона.

25 сентября губернатор Иван Белозерцев поручил с середины недели начать заполнять систему отопления. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Он уточнил, что ее запуск занимает около двух недель.

На текущей неделе в связи с понижением температуры воздуха отопление дадут и в Заречном. В образовательные учреждения по заявкам руководителей тепло поступит во вторник-среду, в жилой фонд - в четверг-пятницу.

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Гость|25.09.2017 16:07|

УРА!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|25.09.2017 16:13|

Гость писал(a):

УРА!!!!!!!!!!!!!!!
ее запуск занимает около двух недель

Гость|25.09.2017 16:13|

Погреимси? Я бы часть нашего тяпла отдал бы в НАШ КРЫМ.

Имя: Гость
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