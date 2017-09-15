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Общество | Пензенские водолазы измерили глубину Суры для реконструкции набережной

15.09.2017|16:51
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В четверг, 14 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вышли на трех лодках на Суру в районе центра города.

Мастера водолазного дела исследовали участок между двумя мостами - Бакунинским и подвесным. С помощью специального оборудования они промерили глубину реки.

Как пояснили в ППСЦ, эту работу необходимо было проделать для благоустройства набережной Суры.

Напомним: в результате реконструкции планируется ликвидировать песчаный островок возле «Ростка». Его сформировали сточные воды. Новый линейный участок ливневой канализации с очистными сооружениями обеспечит их нормативное состояние.

Кроме того, в перспективе планируется восстановление и экологическая реабилитация Суры в черте Пензы. Река заилилась, уменьшилось гидравлическое сечение русла, сократилась пропускная способность, снизилось качество воды. Работы по расчистке русла осложняются тем, что по дну Суры проходят коммуникации.

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Гость|15.09.2017 17:26|

И какова глубина Суры?

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