15.09.2017 | 16:51

В четверг, 14 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вышли на трех лодках на Суру в районе центра города.

Мастера водолазного дела исследовали участок между двумя мостами - Бакунинским и подвесным. С помощью специального оборудования они промерили глубину реки.

Как пояснили в ППСЦ, эту работу необходимо было проделать для благоустройства набережной Суры.

Напомним: в результате реконструкции планируется ликвидировать песчаный островок возле «Ростка». Его сформировали сточные воды. Новый линейный участок ливневой канализации с очистными сооружениями обеспечит их нормативное состояние.

Кроме того, в перспективе планируется восстановление и экологическая реабилитация Суры в черте Пензы. Река заилилась, уменьшилось гидравлическое сечение русла, сократилась пропускная способность, снизилось качество воды. Работы по расчистке русла осложняются тем, что по дну Суры проходят коммуникации.