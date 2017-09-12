12.09.2017 | 17:56

Пока еще набережная Суры в центре Пензы напоминает поле после жестокого сражения, но картина начинает меняться. Плитка за плиткой, блок за блоком она одевается в серый гранит.

На финишную прямую выходит реконструкция нижнего прогулочного яруса, включенная в первый этап капитального ремонта зоны отдыха.

«Осенью планируем работать не прекращая. Зимние условия позволят нам выполнить подготовительные (демонтажные и монтажные) работы, чтобы по весне можно было закончить обустройство всей верхней части прогулочной зоны», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Разговоры о том, что место отдыха у воды в центре Пензы пришло в запустение, велись на различных уровнях уже давно. Да и местные жители не скрывали своего недовольства.

«Еще 10 лет назад нужно было ремонтировать, состояние неприглядное. В другие города приезжаешь, там набережная - это достояние», - высказалась жительница г. Пензы Елена Печенежская.

И вот этим летом дело сдвинулось с мертвой точки.

Однако в результате реконструкции набережная понесет определенные потери: не будет около «Ростка» полюбившегося пензенским рыбакам песчаного островка, сформированного здесь сточными водами.

«Будет построен линейный участок ливневой канализации с очистными сооружениями, которые обеспечат очистку сточных вод до нормативного состояния», - уточнил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

«Вместе с тем в октябре будет готова проектно-сметная документация на перекладку водовода, для которого мы здесь оборудовали камеры с современными задвижками. Наличие трубы большого диаметра позволяет нам быть уверенными в том, что до начала второго этапа капитального ремонта мы повернем водовод параллельно улице Урицкого, где он в перспективе будет в новом исполнении», - добавил Виктор Кувайцев.

Согласно муниципальному контракту, стоимость первого этапа реконструкции набережной составит более 103 миллионов рублей. На второй потратят около 350 миллионов. Он предполагает создание прогулочной зеленой зоны с пешеходными дорожками, спортивных площадок для детей и взрослых.