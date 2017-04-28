28.04.2017 | 09:26

Леса Пензенской области в период майских праздников будут тщательно патрулировать в целях предотвращения пожаров.

Жители региона стараются выехать в выходные дни на природу, что сопровождается разведением костров и приготовлением шашлыков. В связи с этим сотрудники областного минлесхоза обращаются к людям с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

«Виновник возникновения лесного пожара может быть привлечен к уголовной ответственности, а также обязан возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству пожаром, который может исчисляться сотнями тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Напомним: с 15 апреля по 15 октября в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил необходимость заранее готовиться к пожароопасному периоду и работать с населением: информировать, убеждать, применять меры административного воздействия за нарушение правил пожарной безопасности.

Глава региона обратил особое внимание на человеческий фактор как самую распространенную причину возгораний.

По словам председателя центрального совета ВДПО Владимира Кудрявцева, в настоящее время ситуация с пожарами на Пензенской земле находится под контролем.