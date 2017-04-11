11.04.2017 | 08:53

В понедельник, 10 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел видеоконференцию с главами муниципальных образований. Первой темой, которую поднял глава региона, стала подготовка к пожароопасному периоду.

«Если мы заранее будем готовиться к пожароопасному периоду, работать с населением: информировать, убеждать, применять меры административного воздействия за нарушение правил пожарной безопасности, – у нас будет меньше возгораний», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Губернатор обратил особое внимание на человеческий фактор как самую распространенную причину пожаров.

«Надо отказываться от плохой традиции сжигания мусора на приусадебных участках. Сначала прошлогоднюю траву поджигают, оставляют гореть без присмотра, затем огонь перекидывается на строения, в результате – трагедия, гибнут жители, уничтожается имущество. С этим надо бороться», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов отметил, что в зоне повышенного риска находятся 99 населенных пунктов, которых проживают около 3 000 человек. 14 из них расположены в Кузнецком, 14 - в Пензенском, 12 - в Земетчинском, 9 - в Сосновоборском районе. Только 8 апреля было зарегистрировано 29 пожаров.

«Горит не только сельская местность: огромную озабоченность вызывает поселок Заря, было возгорание возле «Горзеленхоза», - добавил Сергей Козлов.

По словам Сергея Козлова, сейчас в населенных пунктах, расположенных в зоне риска, проверяется оборудование, очищены подъезды к водоемам. Во всех муниципальных образованиях проведены учения по ликвидации природных пожаров. С 17 по 19 апреля пройдут учения по ликвидации пожаров в лесах.

В случае наихудшего развития событий будет использоваться вертолет МИ-8.

«Пусть чиновники выезжают на дачные участки, выходят у границ дачного массива и предупреждают людей, раздают памятки о том, сколько населенных пунктов сгорело, сколько людей остались без крыши над головой из-за небрежного обращения с огнем, нарушения противопожарных норм и правил. Наша задача - сохранить людей и имущество, чтобы не было беды», - поручил Иван Белозерцев.

Также губернатор потребовал от глав районов, чтобы они «ходили ногами, а не сидели в кабинетах» и приняли все превентивные меры с целью не допустить разгула огненной стихии или своевременно дать ей отпор.