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Общество | Ситуация с пожарами в Пензенской области находится под контролем

24.04.2017|11:31
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В понедельник, 24 апреля, губернатор Иван Белозерцев подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Всероссийским добровольным пожарным обществом.

Его цель - повышение эффективности участия населения области в деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе рабочей встречи Иван Белозерцев сообщил председателю центрального совета ВДПО Владимиру Кудрявцеву, что в регионе каждый год проводится большая профилактическая работа, а к пожароопасному периоду начинают готовиться с января.

По словам Владимира Кудрявцева, ситуация с пожарами на Пензенской земле находится под контролем, сообщили в пресс-службе правительства.

«Это одна из немногих областей России, которые защищают свою территорию от пожаров (с учетом добровольных дружин) практически на 100%. Работа в этом направлении ведется успешная», - отметил он.

Во время встречи также обсуждались вопросы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в сфере пожарной безопасности, профилактической работы с подрастающим поколением.

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Гость|24.04.2017 11:44|

Работу ведет погода (дождливая), а они только языками, да штрафами.

Гость|24.04.2017 11:46|

действительно пока идет дождь, ситуация остается под конролем )))

Гость|24.04.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев сообщил председателю центрального совета ВДПО Владимиру Кудрявцеву, что в регионе каждый год проводится большая профилактическая работа, а к пожароопасному периоду начинают готовиться с января.
penzainform.ru писал(a):
Иван Белозерцев сообщил председателю центрального совета ВДПО Владимиру Кудрявцеву, что в регионе каждый год проводится большая профилактическая работа, а к пожароопасному периоду начинают готовиться с января.
....ну про январь Иван Александрович приврал конечно

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