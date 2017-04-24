24.04.2017 | 11:31

В понедельник, 24 апреля, губернатор Иван Белозерцев подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Всероссийским добровольным пожарным обществом.

Его цель - повышение эффективности участия населения области в деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе рабочей встречи Иван Белозерцев сообщил председателю центрального совета ВДПО Владимиру Кудрявцеву, что в регионе каждый год проводится большая профилактическая работа, а к пожароопасному периоду начинают готовиться с января.

По словам Владимира Кудрявцева, ситуация с пожарами на Пензенской земле находится под контролем, сообщили в пресс-службе правительства.

«Это одна из немногих областей России, которые защищают свою территорию от пожаров (с учетом добровольных дружин) практически на 100%. Работа в этом направлении ведется успешная», - отметил он.

Во время встречи также обсуждались вопросы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в сфере пожарной безопасности, профилактической работы с подрастающим поколением.