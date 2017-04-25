25.04.2017 | 10:29

Во вторник, 25 апреля, в правительстве области обсудили мероприятия, которые планируется провести в регионе в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

5 мая в ККЗ «Пенза» состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, на который прибудут делегации из всех районов области. В 13:00 на площади перед учреждением пройдет парад артиллерийского института, откроется выставка боевой техники и полевая кухня. В 14:00 начнется праздничный концерт.

«Кроме того, запланировано огромное количество мероприятий во всех районах, перечислить их просто невозможно. Все уже сдали планы, никаких проблем не возникло», - доложила губернатору Ивану Белозерцеву министр культуры и туризма Татьяна Курдова.

Глава региона подчеркнул, что в проведении мероприятий нужно задействовать студентов училища культуры.

«Обращаю внимание на то, что наши студенты - ребята подготовленные: и поют, и стихи читают, и общаться умеют. Их надо в полной мере привлечь, в том числе тех, кто поедет домой, в район. Главы районов должны их знать. Они могут выступить и на концертах, и на встречах с ветеранами. Этот ресурс надо полностью использовать», - отметил губернатор.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский доложил о спортивных мероприятиях, которые пройдут в Пензенской области.

«В праздничные дни будет проходить традиционная легкоатлетическая эстафета. Мы организуем ее 6 мая в селе Кижеватово. Похоже, Бессоновский район хочет превзойти всех: там придумали много чего новенького», - пошутил Кабельский.

4-5 мая в Пензе состоится спартакиада допризывной молодежи, местом ее проведения впервые выбрана площадь Ленина. На 9 мая запланирована городская легкоатлетическая эстафета.

В преддверии Дня Победы в Пензенской области пройдет автопробег «Дорогами Бессмертного полка», сообщил зампред регионального правительства Василий Трохин.

В нем будут участвовать 16 машин, которые, разделившись на две группы, отправятся по разным маршрутам. Во время остановок в районах активисты будут возлагать венки и цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны.

«Рекомендуем в день прибытия участников автопробега провести своими силами пробег по району. Маршрут нужно рассчитать таким образом, чтобы встретить на границе участников областного автопробега, вместе с ними прибыть в районный центр и провести шествие местного Бессмертного полка и митинг с возложением цветов.

Далее нужно будет сопроводить участников пробега к границе другого района и таким образом передать эстафету», - посоветовал Василий Трохин главам администраций.

В завершение темы Иван Белозерцев настоятельно рекомендовал им изыскать денежные средства, закупить к 9 Мая пилотки, имитирующие головные уборы времен Великой Отечественной войны, и передать их волонтерам.

Всего должно быть роздано 10 000 пилоток. Как отметил глава региона, они подчеркнут связь молодого поколения с фронтовиками.

Напомним: в Пензе с 1 по 9 мая будет включена праздничная иллюминация. 8 мая торжественно откроется сквер Бессмертного полка.

Вечером горожане смогут посмотреть праздничный фейерверк с Юбилейной площади.