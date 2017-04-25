Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 апр 2017|12:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  60.85  |  $  56.08
 

Общество | В Пензенской области волонтерам перед 9 Мая раздадут 10 000 пилоток

25.04.2017|10:29
Печать

Во вторник, 25 апреля, в правительстве области обсудили мероприятия, которые планируется провести в регионе в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

5 мая в ККЗ «Пенза» состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, на который прибудут делегации из всех районов области. В 13:00 на площади перед учреждением пройдет парад артиллерийского института, откроется выставка боевой техники и полевая кухня. В 14:00 начнется праздничный концерт.

«Кроме того, запланировано огромное количество мероприятий во всех районах, перечислить их просто невозможно. Все уже сдали планы, никаких проблем не возникло», - доложила губернатору Ивану Белозерцеву министр культуры и туризма Татьяна Курдова.

Глава региона подчеркнул, что в проведении мероприятий нужно задействовать студентов училища культуры.

«Обращаю внимание на то, что наши студенты - ребята подготовленные: и поют, и стихи читают, и общаться умеют. Их надо в полной мере привлечь, в том числе тех, кто поедет домой, в район. Главы районов должны их знать. Они могут выступить и на концертах, и на встречах с ветеранами. Этот ресурс надо полностью использовать», - отметил губернатор.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский доложил о спортивных мероприятиях, которые пройдут в Пензенской области.

«В праздничные дни будет проходить традиционная легкоатлетическая эстафета. Мы организуем ее 6 мая в селе Кижеватово. Похоже, Бессоновский район хочет превзойти всех: там придумали много чего новенького», - пошутил Кабельский.

4-5 мая в Пензе состоится спартакиада допризывной молодежи, местом ее проведения впервые выбрана площадь Ленина. На 9 мая запланирована городская легкоатлетическая эстафета.

В преддверии Дня Победы в Пензенской области пройдет автопробег «Дорогами Бессмертного полка», сообщил зампред регионального правительства Василий Трохин.

В нем будут участвовать 16 машин, которые, разделившись на две группы, отправятся по разным маршрутам. Во время остановок в районах активисты будут возлагать венки и цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны.

«Рекомендуем в день прибытия участников автопробега провести своими силами пробег по району. Маршрут нужно рассчитать таким образом, чтобы встретить на границе участников областного автопробега, вместе с ними прибыть в районный центр и провести шествие местного Бессмертного полка и митинг с возложением цветов.

Далее нужно будет сопроводить участников пробега к границе другого района и таким образом передать эстафету», - посоветовал Василий Трохин главам администраций.

В завершение темы Иван Белозерцев настоятельно рекомендовал им изыскать денежные средства, закупить к 9 Мая пилотки, имитирующие головные уборы времен Великой Отечественной войны, и передать их волонтерам.

Всего должно быть роздано 10 000 пилоток. Как отметил глава региона, они подчеркнут связь молодого поколения с фронтовиками.

Напомним: в Пензе с 1 по 9 мая будет включена праздничная иллюминация. 8 мая торжественно откроется сквер Бессмертного полка.

Вечером горожане смогут посмотреть праздничный фейерверк с Юбилейной площади.

0
0
0
0
Гость|25.04.2017 11:51|

Пойду ка я себе пилотку заштопаю, а то что то она у меня разносилась.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!