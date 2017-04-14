14.04.2017 | 11:07

В этом году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а на Юбилейной площади, расположенной на улице Суворова, между киноконцертным залом «Пенза» и областной филармонией.

Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказала начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

«9 мая жители и гости Пензы смогут наблюдать салют с Юбилейной площади, а залпы будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира», - рассказала Вера Александровна.

По ее словам, салют смогут посмотреть гораздо больше людей, чем раньше. Благодаря появлению в Пензе новой площади, которую в 2015 году назвали Юбилейной, стало возможным перенести красочное зрелище сюда. Предложение внесли сотрудники МЧС. Специалисты уже осмотрели выбранное место, измерили расстояние и высоту и пришли к выводу, что это очень удобная и самая безопасная точка в городе.

«9 мая на Юбилейной площади состоится спектакль, в котором будут задействованы около 500 человек. После этого пензенцам было бы сложно добираться до набережной. Теперь же это не потребуется: они смогут посмотреть фейерверк на месте», - заключила Вера Фейгина.