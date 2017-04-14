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Общество | В Пензе изменилось место проведения салюта в День Победы

14.04.2017|11:07
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В этом году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а на Юбилейной площади, расположенной на улице Суворова, между киноконцертным залом «Пенза» и областной филармонией.

Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказала начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

«9 мая жители и гости Пензы смогут наблюдать салют с Юбилейной площади, а залпы будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира», - рассказала Вера Александровна.

По ее словам, салют смогут посмотреть гораздо больше людей, чем раньше. Благодаря появлению в Пензе новой площади, которую в 2015 году назвали Юбилейной, стало возможным перенести красочное зрелище сюда. Предложение внесли сотрудники МЧС. Специалисты уже осмотрели выбранное место, измерили расстояние и высоту и пришли к выводу, что это очень удобная и самая безопасная точка в городе.

«9 мая на Юбилейной площади состоится спектакль, в котором будут задействованы около 500 человек. После этого пензенцам было бы сложно добираться до набережной. Теперь же это не потребуется: они смогут посмотреть фейерверк на месте», - заключила Вера Фейгина.

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Гость|14.04.2017 11:50|

Место очень неудачное.Всем желающим на площади не разместиться. Вокруг множество жилых домов и они будут мешать просмотру. Парковок нет практически. Как я понимаю Суворова и Пушкина будут перекрыты.... Тупейшее решение!

Гость|14.04.2017 11:52|

Не сделают набережную к 9 мая, ко дню города то успеют?

Или открытие вместе с перинатальным центром, цирком, и собором состоится (для удешевления праздничных мероприятий).

Гость|14.04.2017 11:53|

Большое, человеческое-спасибо.

Только вот Вера не подумала где люди ссать будут, на Ростке то очереди пассать у заборов выстраиваются, то же самое и на день города.

Обмоют новое место во всех смыслах)

Гость|14.04.2017 11:54|

В Спутнике места полно,это додуматься надо было с кладбища пулять

Гость|14.04.2017 11:55|

Жители с ул. Славы и Урицкрй рады, что не будет бомбёжки у Ростка, от которой сотрясались их дома.

Гость|14.04.2017 12:02|

Гость писал(a):

Место очень неудачное.Всем желающим на площади не разместиться. Вокруг множество жилых домов и они будут мешать просмотру. Парковок нет практически. Как я понимаю Суворова и Пушкина будут перекрыты.... Тупейшее решение!
Поддерживаю. Салют должен быть на водой, чтобы если вдруг чего загорится...

Гость|14.04.2017 12:03|

пусть бомбят горизонтально)

Гость|14.04.2017 12:05|

Гость писал(a):

пусть бомбят горизонтально)
по жилым домам?

Гость|14.04.2017 12:07|

Гость писал(a):

Гость|14.04.2017 12:05|

Гость писал(a):

пусть бомбят горизонтально)

по жилым домам?

Да насрать, главное перенесли и слава богу!

Гость|14.04.2017 12:08|

Надо салюты делать только в городах героях. А в других городах феиверки

Гость|14.04.2017 12:08|

Мы на зависть всем буржуям пензенский пожар на улице Суворова раздуем

Гость|14.04.2017 12:14|

Сколько денег спишут на салют?

Гость|14.04.2017 12:16|

Представляю сколько придурков захочет залезть на окружающие здания.

Имя: Гость
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