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Общество | В Пензе на ТЭЦ-1 продолжаются восстановительно-ремонтные работы

29.01.2017|17:31
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Теплоэнергетики и специалисты МЧС продолжают восстановительно-ремонтные работы на ТЭЦ-1, где 26 января произошло обрушение части кровли котло-турбинного цеха.

Станция работает по диспетчерскому графику. Задействованы турбины 4, 7 и 8 общей мощностью 225 МВт, а также котлы 4, 8, 10, 11. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки.

Пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части цеха вертикальными шторками. Положительную температуру на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха (ночью - до минус 25 градусов), угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет.

К работам привлечены ремонтные бригады из Мордовии, Чебоксар, Самары, Саратова. Все работники обеспечены необходимой техникой, специальной одеждой, горячим питанием и местами для отдыха. На разборке поврежденной кровли задействовано около 120 человек, из них 20 специалистов МЧС, которые работают в 2 смены 10 человек.

Для разбора упавшей части кровли используется 300-тонный кран. Это уже позволило выполнить самую трудную и опасную часть работ - удалены напряженные участки конструкций. Ожидается, что основные работы по разбору будут завершены в понедельник.

После демонтажа поврежденных конструкций будет смонтирована временная легкая кровля. Ее конструкции 26 января доставлены из Самары и уже подготовлены для установки.

«Магистральные сети в Пензе работают в стандартном режиме. Ни на одном социально значимом объекте в Пензе теплоснабжение не нарушено. В части жилого фонда оказались разморожены внутридомовые коммуникации. В оставшихся без тепла малоэтажных домах барачного типа ведется замена замерзших трубопроводов. Кроме того, на 14:00 воскресенья, 29 января, аварийные бригады ПАО «Т Плюс» участвовали в устранении повреждения на теплосетях МКП «Теплоснабжение» на ул. Нестерова.

Группа «Т Плюс» приносит извинения своим потребителям, которых затронула авария на станции и тепловых сетях 26 января», - сообщает пресс-служба организации.

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Гость|29.01.2017 18:22|

Как деньги в "три шкуры" драть - так первые,а так "бросили" извинения и всё.

Гость|29.01.2017 18:58|

Гость писал(a):

Как деньги в "три шкуры" драть - так первые,а так "бросили" извинения и всё.
Как показывают главные демократы планеты, главное извинится!

Гость|29.01.2017 19:02|

У нас на Карпинского возобновили отопление очень быстро. Спасибо!

Гость|29.01.2017 19:22|

На Ворошилова тоже,стены не успели остыть.

Гость|29.01.2017 19:38|

А компенсировать городу затраты они не хотят?

Гость|29.01.2017 19:39|

Ждём перерасчёта.

Гость|29.01.2017 19:52|

Отопление включили, а сегодня опять с обеда батареи ледяные. Центр города.

Гость|29.01.2017 19:54|

Спасибо всем, кто был задействован в ликвидации аварии и ее последствий. Люди работали в круглосуточном режиме. Конечно, восстановительные работы еще ведутся. Некоторым оплачиваемым за свою словоохотливость на этом портале легко рассуждать. Пишу повторно. Зачем удалили мой комментарий?

Гость|29.01.2017 20:01|

Для Т-плюс- деньги дадут с бюджета, за счёт народа. А местная власть четверо суток не спит, за них работает. Представитель Т-плюс сказал, что всегда надо в связке работать, то есть за них и за счёт бюджета. Не дурак!

Гость|29.01.2017 20:02|

Гость писал(a):

Некоторым оплачиваемым за свою словоохотливость на этом портале легко рассуждать. Пишу повторно. Зачем удалили мой комментарий?
Вы бот, вот модер вас и трёт. Ничего личного.

Гость|29.01.2017 20:06|

мы на новом кавказе замерзаем. Вместе с детьми

Гость|29.01.2017 20:20|

Гость писал(a):

Представитель Т-плюс сказал, что всегда надо в связке работать, то есть за них и за счёт бюджета. Не дурак!
Президент России Владимир Путин 26 января 2017 г. вручил знак отличия «За благодеяние» Вот пусть сделает благодеяние, это его собственность рванула и спрвоцировала цепную реакцию разрыва труб.

Гость|29.01.2017 20:22|

26 января 2017г., по данным Интерфакса, Вексельберг получил награду в Кремле. Журнал Forbes оценил состояние Вексельберга — в $10,5 млрд. Или с богачом не судись, с сильным не дерись?

Гость|29.01.2017 20:37|

мы четверые сутки без тепла

Гость|29.01.2017 20:41|

Мотовилов+ писал(a):

Гость писал(a):
Отопление включили, а сегодня опять с обеда батареи ледяные. Центр города.
Как все помнят, я на этом форуме предупреждал всех, что нужно срочно сливать воду из домовых систем и на трассе подачи теплоэнергии.

Но модеру дали указание всё стирать и корчить из себя дурачка.

Поэтому хочу знать:

Первое: какая скотина не убрала снег с крыши во-время. И тем самым устроила взрыв из-за её обрушения.

Второе: кто конкретно запретил сливать воду из системы трубопроводов после аварии.

То есть, кто заморозил трубы и тем самым порвал их?

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Имя: Гость
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