29.01.2017 | 17:31

Теплоэнергетики и специалисты МЧС продолжают восстановительно-ремонтные работы на ТЭЦ-1, где 26 января произошло обрушение части кровли котло-турбинного цеха.

Станция работает по диспетчерскому графику. Задействованы турбины 4, 7 и 8 общей мощностью 225 МВт, а также котлы 4, 8, 10, 11. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки.

Пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части цеха вертикальными шторками. Положительную температуру на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха (ночью - до минус 25 градусов), угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет.

К работам привлечены ремонтные бригады из Мордовии, Чебоксар, Самары, Саратова. Все работники обеспечены необходимой техникой, специальной одеждой, горячим питанием и местами для отдыха. На разборке поврежденной кровли задействовано около 120 человек, из них 20 специалистов МЧС, которые работают в 2 смены 10 человек.

Для разбора упавшей части кровли используется 300-тонный кран. Это уже позволило выполнить самую трудную и опасную часть работ - удалены напряженные участки конструкций. Ожидается, что основные работы по разбору будут завершены в понедельник.

После демонтажа поврежденных конструкций будет смонтирована временная легкая кровля. Ее конструкции 26 января доставлены из Самары и уже подготовлены для установки.

«Магистральные сети в Пензе работают в стандартном режиме. Ни на одном социально значимом объекте в Пензе теплоснабжение не нарушено. В части жилого фонда оказались разморожены внутридомовые коммуникации. В оставшихся без тепла малоэтажных домах барачного типа ведется замена замерзших трубопроводов. Кроме того, на 14:00 воскресенья, 29 января, аварийные бригады ПАО «Т Плюс» участвовали в устранении повреждения на теплосетях МКП «Теплоснабжение» на ул. Нестерова.

Группа «Т Плюс» приносит извинения своим потребителям, которых затронула авария на станции и тепловых сетях 26 января», - сообщает пресс-служба организации.