29.01.2017 | 10:26

По состоянию на 9:00 воскресенья, 29 января, в Пензе по-прежнему остаются без отопления 9 одноэтажных частных домов, в которых проживают 56 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, осталось заменить 50 метров теплопровода. Запас труб, задвижек и кранов имеется.

Работа аварийных бригад и спасателей ведется по двум участкам - на ТЭЦ-1 и улице Нестерова.

На ТЭЦ проводятся демонтаж поврежденных конструкций кровли с параллельной установкой новых модулей теплового контура в котло-турбинном цехе, расчеты по установке сборной кровли, установка подъемников, резка арматуры, крепление балки.

На улице Нестерова идет восстановление наружных сетей теплоснабжения по улице, замена кранов.