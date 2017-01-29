По состоянию на 9:00 воскресенья, 29 января, в Пензе по-прежнему остаются без отопления 9 одноэтажных частных домов, в которых проживают 56 человек, в том числе 10 детей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, осталось заменить 50 метров теплопровода. Запас труб, задвижек и кранов имеется.
Работа аварийных бригад и спасателей ведется по двум участкам - на ТЭЦ-1 и улице Нестерова.
На ТЭЦ проводятся демонтаж поврежденных конструкций кровли с параллельной установкой новых модулей теплового контура в котло-турбинном цехе, расчеты по установке сборной кровли, установка подъемников, резка арматуры, крепление балки.
На улице Нестерова идет восстановление наружных сетей теплоснабжения по улице, замена кранов.
Объясните, почему наши сети оказались не защищены от гидроудара???