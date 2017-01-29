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Общество | В Пензе остаются без отопления 9 жилых домов

29.01.2017|10:26
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По состоянию на 9:00 воскресенья, 29 января, в Пензе по-прежнему остаются без отопления 9 одноэтажных частных домов, в которых проживают 56 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, осталось заменить 50 метров теплопровода. Запас труб, задвижек и кранов имеется.

Работа аварийных бригад и спасателей ведется по двум участкам - на ТЭЦ-1 и улице Нестерова.

На ТЭЦ проводятся демонтаж поврежденных конструкций кровли с параллельной установкой новых модулей теплового контура в котло-турбинном цехе, расчеты по установке сборной кровли, установка подъемников, резка арматуры, крепление балки.

На улице Нестерова идет восстановление наружных сетей теплоснабжения по улице, замена кранов.

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Гость|29.01.2017 10:33|

Объясните, почему наши сети оказались не защищены от гидроудара???

Гость|29.01.2017 10:34|

Гость писал(a):

Гость|29.01.2017 10:33|

Объясните, почему наши сети оказались не защищены от гидроудара???

Денег нет

Гость|29.01.2017 10:35|

Весной надо менять те трубы, на которых заплатки стоят. Вы это знаете, но к весне забудете.

Гость|29.01.2017 10:35|

Гость писал(a):

Пусть мэр пишет заявление! Хватит!
Болезная дура, а причём тут вообше мэр ? :) И чем поможет новый ? :)

Гость|29.01.2017 10:38|

Если администрация города, после такой аварии и дальше будет ничего не замечать, мы через пару зим загнемся здесь.

Гость|29.01.2017 10:38|

Мэр тут при том,что вместо набережной,и чистки суры,нам сети в порядок надо приводить.Не до жиру,-быть бы живу..

Гость|29.01.2017 10:39|

Гость писал(a):

29.01.2017 10:35|

Весной надо менять те трубы, на которых заплатки стоят

А сейчас надо менять утвердивших и подписавших осенью акты готовности теплосетей.

Гость|29.01.2017 10:41|

Чо пишут 9 домов без тепла а на самом деле 3 часть города без тепла даже половина города возможно

Гость|29.01.2017 10:46|

осталось без отопления "9 одноэтажных частных домов"

- это не вся правда!? (т.е это вранье?)

Гость|29.01.2017 10:50|

Кто без отопления, адреса пишите, чтобы не было пустой болтовни.

Гость|29.01.2017 10:51|

Вексельберг наложил полный запрет на какое-либо обслуживание коммуникаций.

Максимум, что разрешается делать - это аварийные ремонты с мизерными затратами. Делаются они в нарушение строительных норм и правил и других нормативных руководящих документов.

Таким нехитрым способом Виктор Вексельберг заставил платить за отопление улицы и покупать воздух.

20 регионов, в которых работает ПАО «Т Плюс».

Гость|29.01.2017 10:53|

Звонарей новых подготовят, набор уже объявлен.

Гость|29.01.2017 10:54|

Гость писал(a):

адреса
Гость писал(a):
адреса
Гость писал(a):
адреса

Гость|29.01.2017 11:01|

Чего шумите?, ТЭЦ принадлежит парням из Израиля, а гнилые сети городу, который в свою очередь в год меняет 2 км сетей, вот вся картина, воли морозы продержатся еще неделю две может быть еще хуже

Гость|29.01.2017 11:04|

Кто пишет всякие гадости про Кувайцева, то его хотя-бы на месяц на должность Главы посадить.

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Имя: Гость
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