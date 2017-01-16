В понедельник, 16 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел видеоконференцию с главами районов. Он выразил недовольство тем, как привлекали детей к участию в мероприятиях во время каникул.
Так, в Бессоновке на мастер-класс по хоккею привезли тренера, но пришло к нему лишь 15 человек - и только у двоих была хоккейная форма. Занятие началось с опозданием на полчаса. Аналогичная ситуация сложилась в Мокшанском районе. Там мероприятие собрало 13 человек.
«Мы отрываем людей, едем в районы, чтобы оказать вам помощь. А из администраций там никого нет - все отдыхают, радуются жизни», - возмутился губернатор.
Мокшанская администрация подверглась критике и за то, что не обеспечила расчистку дорог от снега. Из-за заносов к пациентке в село Краснополье не смогла проехать скорая помощь. Медикам пришлось привлекать спасателей.
Однако затем губернатор привел и положительные примеры.
«Вот в Наровчатском районе глава администрации лично участвовал в мероприятиях. Там собралось 500 человек. На хоккейном мастер-классе было 43 человека, и у них загорелись глаза, они захотели заниматься спортом!» - похвалил губернатор.
Так же получилось и в Городищенском районе. На хоккейном матче у всех была экипировка.
В завершение обсуждения губернатор пригрозил нерадивым главам администраций.
«Не хотите работать - предлагайте новые кандидатуры, кто будет вместо вас!» - потребовал он.
penzainform.ru писал(a):понятно в каком состоянии был тренер)..."хоккеистов" груз-такси не доставило что-то