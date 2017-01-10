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Спорт | Ветераны хоккея провели мастер-классы для школьников

10.01.2017|10:23
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В Пензенской области в дни зимних школьных каникул организовали серию мастер-классов по хоккею.

В воскресенье, 8 января, мероприятие прошло в Городище. Участие в нем приняли директор СДЮСШОР по хоккею Сергей Блохин и ветераны спорта Дмитрий Шандуров, Алексей Медведев, Игорь Сафонов. С группой вратарей работал Дмитрий Арзамасцев.

После мастер-класса состоялся матч между сборными Городищенского района и ветеранов пензенского хоккея (помимо уже названных спортсменов в нее вошли олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, игроки ХК «Дизель»). Победу со счетом 9:8 одержали гости.

«Администрация школы хоккея планирует продолжить проведение мастер-классов в районах Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» организаторы мероприятия.

Напомним: поручение занять школьников хоккеем на время каникул дал губернатор Иван Белозерцев. Он поддержал инициативу, высказанную активными жителями региона.

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Гость|10.01.2017 10:36|

Почему для школьников, а не для горе игрунов с действующего дезиля ???

Гость|10.01.2017 10:37|

Или те совсем безнадёжны ?

Имя: Гость
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