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Общество | Машина скорой помощи не смогла проехать к больной из-за заносов

13.01.2017|11:32
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Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра провели уникальную операцию, чтобы оказать помощь жительнице села Краснополье Мокшанского района.

«12 января в 11:45 в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» поступило сообщение от оперативного дежурного ЦУКС о том, что к больной женщине не может проехать машина скорой помощи, так как дорога занесена снегом», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

Пациентку было необходимо срочно довезти до машины скорой - на расстояние 10 километров.

Спасатели на автомобиле привезли спецтехнику в село Нечаевка, а затем на двух снегоходах с нартами доставили врача к больной.

После того как медик осмотрел пациентку и оказал ей необходимую экстренную помощь, женщину на специальных закрытых нартах транспортировали до машины скорой, ожидавшей на трассе.

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Гость|13.01.2017 11:44|

Это очень радует, что у нас в области есть такое оборудование и такая служба.

Дорог нет, хоть спасатели есть.

Гость|13.01.2017 11:47|

21 век ... технологии и инновация ... в действии. Хорошо что хоть не на санях ... лошадей давно видно всех на мясо порубали ...

Имя: Гость
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