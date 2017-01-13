13.01.2017 | 11:32

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра провели уникальную операцию, чтобы оказать помощь жительнице села Краснополье Мокшанского района.

«12 января в 11:45 в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» поступило сообщение от оперативного дежурного ЦУКС о том, что к больной женщине не может проехать машина скорой помощи, так как дорога занесена снегом», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

Пациентку было необходимо срочно довезти до машины скорой - на расстояние 10 километров.

Спасатели на автомобиле привезли спецтехнику в село Нечаевка, а затем на двух снегоходах с нартами доставили врача к больной.

После того как медик осмотрел пациентку и оказал ей необходимую экстренную помощь, женщину на специальных закрытых нартах транспортировали до машины скорой, ожидавшей на трассе.