Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра провели уникальную операцию, чтобы оказать помощь жительнице села Краснополье Мокшанского района.
«12 января в 11:45 в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» поступило сообщение от оперативного дежурного ЦУКС о том, что к больной женщине не может проехать машина скорой помощи, так как дорога занесена снегом», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.
Пациентку было необходимо срочно довезти до машины скорой - на расстояние 10 километров.
Спасатели на автомобиле привезли спецтехнику в село Нечаевка, а затем на двух снегоходах с нартами доставили врача к больной.
После того как медик осмотрел пациентку и оказал ей необходимую экстренную помощь, женщину на специальных закрытых нартах транспортировали до машины скорой, ожидавшей на трассе.
Это очень радует, что у нас в области есть такое оборудование и такая служба.
Дорог нет, хоть спасатели есть.