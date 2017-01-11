11.01.2017 | 17:10

Медики не напрасно опасались распространения вирусов на территории Пензенской области. Эпидемии пока нет, но зарегистрирован первый в 2017 году случай смерти от гриппа.

Стало известно, что в одной из больниц скончался 38-летний мужчина. Он был заражен так называемым гонконгским штаммом Н3N2. В пресс-службе регионального минздрава заявили, что пациент являлся инвалидом второй группы, страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей, не прививался и поздно обратился за медицинской помощью.

«Самолечением заниматься нельзя, это может привести к развитию осложненных форм, при которых период выздоровления значительно удлиняется», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Напомним: только в первую неделю 2017-го в регионе было официально зарегистрировано 14 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А.