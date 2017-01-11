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Общество | Умерший от гриппа пензенец не делал прививку

11.01.2017|17:10
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Медики не напрасно опасались распространения вирусов на территории Пензенской области. Эпидемии пока нет, но зарегистрирован первый в 2017 году случай смерти от гриппа.

Стало известно, что в одной из больниц скончался 38-летний мужчина. Он был заражен так называемым гонконгским штаммом Н3N2. В пресс-службе регионального минздрава заявили, что пациент являлся инвалидом второй группы, страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей, не прививался и поздно обратился за медицинской помощью.

«Самолечением заниматься нельзя, это может привести к развитию осложненных форм, при которых период выздоровления значительно удлиняется», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Напомним: только в первую неделю 2017-го в регионе было официально зарегистрировано 14 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А.

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Гость|11.01.2017 18:36|

А мы переболели вирусным. Без всяких идиотских прививок. Прописные истины - много спать, лежать, парацетамол+ анальгин. Но, правда, в этот раз ещё арбидол пили. 4 дня и на ногах + приятный бонус в виде своего, а не искусственного, имуннитета.

Гость|11.01.2017 18:50|

Пес с ним!

Имя: Гость
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