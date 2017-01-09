09.01.2017 | 09:56

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев недоволен тем, что конкурс за право построить в Кузнецке школу выиграла не местная, а тамбовская организация.

Напомним: новое образовательное учреждение на 375 мест должно появиться во втором по численности населения городе региона к 1 сентября 2017 года. Стоимость контракта составляет 172 млн 575 тыс. рублей.

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве в понедельник, 9 января, Белозерцев заявил, что на таких объектах должны быть задействованы пензенские компании с хорошей историей, к которым нет претензий.

«А то будет как с цирком (там работает самарская компания) или перинатальным центром (контракт был заключен с московским подрядчиком). Может, наши компании и не знают об этих конкурсах или проявляют к ним недостаточное внимание. Разбирайтесь, почему так произошло», - потребовал глава региона.

Кроме того, он выразил недовольство тем, что школу планируется 1 сентября. Он потребовал ускорить строительство и перенести срок на более ранний, чтобы детям не пришлось идти в школу 1 ноября.

По словам министра образования Александра Воронкова, в 2017 году в Пензенской области должна появиться еще одна школа - в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ. Кроме того, в планах увеличить охват детей дополнительным образованием и построить детский технопарк «Кванториум».

«Ваша главная задача - это оказание помощи педагогическим кадрам. В этом году нужно активно заниматься профессиональной подготовкой учителей, люди нуждаются в постоянном совершенствовании», - поручил Воронкову Белозерцев.