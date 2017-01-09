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Общество | Иван Белозерцев потребовал перенести срок сдачи школы в Кузнецке

09.01.2017|09:56
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев недоволен тем, что конкурс за право построить в Кузнецке школу выиграла не местная, а тамбовская организация.

Напомним: новое образовательное учреждение на 375 мест должно появиться во втором по численности населения городе региона к 1 сентября 2017 года. Стоимость контракта составляет 172 млн 575 тыс. рублей.

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве в понедельник, 9 января, Белозерцев заявил, что на таких объектах должны быть задействованы пензенские компании с хорошей историей, к которым нет претензий.

«А то будет как с цирком (там работает самарская компания) или перинатальным центром (контракт был заключен с московским подрядчиком). Может, наши компании и не знают об этих конкурсах или проявляют к ним недостаточное внимание. Разбирайтесь, почему так произошло», - потребовал глава региона.

Кроме того, он выразил недовольство тем, что школу планируется 1 сентября. Он потребовал ускорить строительство и перенести срок на более ранний, чтобы детям не пришлось идти в школу 1 ноября.

По словам министра образования Александра Воронкова, в 2017 году в Пензенской области должна появиться еще одна школа - в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ. Кроме того, в планах увеличить охват детей дополнительным образованием и построить детский технопарк «Кванториум».

«Ваша главная задача - это оказание помощи педагогическим кадрам. В этом году нужно активно заниматься профессиональной подготовкой учителей, люди нуждаются в постоянном совершенствовании», - поручил Воронкову Белозерцев.

Источник — Фото из личного микроблога А. Воронкова
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Гость|09.01.2017 10:08|

penzainform.ru писал(a):

. Может, наши компании и не знают об этих конкурсах
Какие нафиг НАШИ КОМПАНИИ? из Китая что ли? Хватит дурочку ломать.

Гость|09.01.2017 10:09|

Пашкова в Кузнецк?

Гость|09.01.2017 10:09|

44-фз еще никто не отменял

Гость|09.01.2017 10:11|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев недоволен тем, что конкурс за право построить в Кузнецке школу выиграла не местная, а тамбовская организация.
по закону все правильно, что нарушать?

Гость|09.01.2017 10:20|

Я не понял. Пащкову доверить предлагает?

Гость|09.01.2017 10:27|

Я не понял. Конкурс выиграла тамбовская организация, а на фото все равно мужик на Кириллова похож.

Гость|09.01.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, он выразил недовольство тем, что школу планируется 1 сентября.
Что планируется то? Писаки, вы хоть читайте что пишете!

Имя: Гость
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